Com os smartphones dobráveis a ganharem o interesse dos consumidores, como se vê constantemente com a Samsung, é hora das marcas começarem a criar propostas mais baratas. A gigante da Coreia do Sul tem esta meta nos seus planos e em breve poderá finalmente apresentar o seu smartphone dobrável a um preço muito mais acessível.

Samsung quer uma proposta mais barata neste campo

Ainda que com um arranque lento, os smartphones dobráveis conseguiram conquistar uma porção importante do mercado. A cada trimestre crescem nas vendas e conquistam novos utilizadores, que optam por estas propostas, que continuam limitados a algumas marcas que deram este passo.

A Samsung é uma das marcas que mais tem apostado nesta área e cada vez mais os smartphones dobráveis crescem nas vendas, mesmo com preços que muitas vezes são quase proibitivos. Aparentemente, a Samsung poderia lançar um dobrável de gama média em algum momento de 2024 para baixar os preços.

Esta informação vem da empresa de pesquisa TrendForce, que cita fontes da cadeia de fornecimento. Afirma que a Samsung está preparada para lançar um telefone dobrável de baixo custo no mercado em 2024 para reduzir ainda mais as barreiras de preços.

Qual ser+a a forma de smartphone dobrável escolhida?

Não está claro exatamente quão baixo o preço que a Samsung estaria disposta a pagar por um dispositivo dobrável ou que formato ela oferecerá primeiro. A linha Galaxy Z Flip da empresa tem sido bastante popular até agora, mas há uma concorrência crescente fora disso.

Por outro lado, há muito mais espaço para uma mudança de preço no mercado outro tipo de dobráveis, onde podemos colocar a série Galaxy Z Fold da Samsung. No entanto, isso parece menos provável, visto que a marca só agora está a ver uma forte concorrência, com a chegada do Pixel Fold e do OnePlus Open este ano.

Esta não é uma ideia nova e já algum tempo que tem tomado forma. A Samsung estará a preparar um smartphone dobrável, para assim conquistar de forma firme este mercado, arriscando assim em outras área e em outros segmentos.