Primeiro transplante hepático com robótica na Europa aconteceu em Portugal

Sim, é verdade, aconteceu em Portugal e no SNS (Serviço Nacional de Saúde)! Ficará para sempre na história do país e da Europa! O primeiro transplante hepático com robótica na Europa aconteceu no nosso país e durou cerca nove horas.

Foi no Hospital Curry Cabral que acontece o primeiro transplante hepático com robótica na Europa. "A histórica intervenção cirúrgica", como assim foi designada, durou nove horas e foi liderada pelo diretor da Cirurgia Geral e da Unidade Hepato-Bilio-Pancreática, Hugo Pinto Marques.

Para esta cirurgia robotizada foi utilizado um sistema de quarta geração, o da Vinci XI, que é parte do primeiro Centro de Cirurgia Robótica em Portugal.

Segundo informações da Unidade Local de Saúde (ULS) São José, antigo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC)...

O doente, um cidadão português de 51 anos de idade, diagnosticado com cirrose hepática, já teve alta, encontrando-se a convalescer em casa e em franca recuperação

Durante a conferência de Imprensa, a presidente da ULS São José, Rosa Valente de Matos, disse: “Queremos continuar a desbravar caminho e a inovar na área da robótica e outras. Esta é uma forma de atrair e de motivar profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, e não só.

É essencialmente para prestar cuidados de melhor qualidade e de grande inovação à nossa população”. Esclareceu que o Centro de Cirurgia Robótica da ULS São José, que já realizou 1500 cirurgias em nove áreas diferentes, recebeu para formação dezenas de profissionais de outros hospitais, não só nacionais.

“A grande atividade em cirurgia do fígado e, especialmente, o lançamento do programa de cirurgia robótica do fígado, em 2019, permitiram adquirir a experiência necessária. Não é apenas um passo isolado e uma manifestação de técnica, é também o início de um programa de transplantação por robótica que pode trazer grandes benefícios aos doentes”, referiu Pinto Marques.

Em 2023 foram realizados na ULS São José (antes Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, CHULC) 118 transplantes hepáticos, sendo que, desde o final de 1992, ano em que ocorreu, também no HCC, a primeira intervenção daquele tipo em Portugal, o total de transplantes é já de 2700.

A cirurgia robótica no Serviço Nacional de Saúde foi iniciada no final de 2019, no então CHULC, e, no ano passado, foi adquirido um segundo sistema, permitindo à ULS ser pioneira na constituição de um Centro de Cirurgia Robótica.

Em 2023, foram realizadas na ULS São José-HCC cerca de 500 intervenções robóticas.