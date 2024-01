Pokémon vai tomar medidas para proteger a sua propriedade após o sucesso de Palworld

Embora o mercado dos jogos esteja constantemente a receber novidades, há um novo título que está a dar o que falar. Chama-se Palworld e já está a ser apelidado como o 'Pokémon com armas'. Mas devido a todo o sucesso que o jogo tem, a empresa do Pokémon já disse que vai defender a sua propriedade intelectual.

Para todos aqueles que gostam do mundo dos Pokémons, foi lançado no passado dia 19 de janeiro o jogo Palworld criado pela empresa japonesa Pocket Pair. Mas, talvez sem muitos estarem à espera, aquele que é designado o jogos os 'Pokémons com armas' rapidamente se tornou num enorme sucesso.

Tal como aqui referimos, só na sua estreia o jogo conseguiu juntar mais de 300 mil jogadores a jogarem ao mesmo tempo na plataforma Steam e em apenas 3 dias conseguiu vender nada menos do que 5 milhões de cópias. No momento em que escrevo este artigo, encontram-se 1.633.032 jogadores a jogarem e o pico de 2.018.905 jogadores simultâneos na Steam foi batido nesta quarta-feira (24).

Pokémon Company atenta ao crescimento da popularidade de Palworld

Com as semelhanças evidentes e o sucesso estrondoso que Palworld está a ter, a empresa responsável pelo Pokémon disse nesta quinta-feira (25) que vai investigar e tomar medidas sobre qualquer violação dos seus direitos de propriedade intelectual por parte do jogo rival.

Em comunicado, a Pokémon Company disse que "recebeu muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado em janeiro de 2024" e adianta que "pretendemos investigar e tomar medidas apropriadas para resolver quaisquer atos que infrinjam os direitos de propriedade intelectual relacionados com o Pokémon".

As críticas a Palworld têm sido muitas e muito positivas. No entanto, na semana passada o CEO da criadora PocketPair, Takuro Mizobe, disse na rede social X que "recebemos comentários difamatórios sobre os nossos criadores e alguns parecem mesmo ameaças de morte".

Para já a empresa japonesa não teceu comentários sobre as novas declarações da Pokémon Company.