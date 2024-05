MEO é o primeiro operador em Portugal a disponibilizar Wi-Fi 7

Integrado no ecossistema MEO Smart WiFi, e com um design inovador, o novo router Fiber X7 será capaz de entregar por Wi-Fi o máximo de velocidade que a tecnologia XGS-PON suporta. Um ecossistema de vanguarda que assegura a máxima cobertura Wi-Fi dentro de casa e a melhor experiência de serviço em qualquer circunstância, mesmo em ambientes muito congestionados, e assegurando baixos consumos de energia.

No futuro, uma das possibilidades protagonizadas por esta tecnologia será o Wi-Fi sensing, ao permitir, sem equipamentos adicionais ou alarmes, apenas pela capacidade da rede, monitorizar a casa, o escritório e ajudar a cuidar da família, particularmente, das crianças e dos idosos. Tratando-se da futura norma disruptiva de WiFi vai ser possível parametrizar e configurar cenários de automação inteligentes e alarmística que cruzam os vários domínios dos dispositivos conectados em casa.

Sempre com foco na inovação e na procura de maior qualidade de serviço, a implementação da tecnologia Wi-Fi 7 vem reforçar o pioneirismo do MEO no lançamento de produtos e serviços inovadores, acompanhando a rápida evolução tecnológica e garantindo a disponibilização de uma oferta mais diversificada e competitiva aos seus clientes, fortalecendo o seu compromisso com a digitalização e competitividade do país