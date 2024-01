Marte: helicóptero Ingenuity avariou-se após 72 voos. Fotografia revela danos numa das pás

A NASA confirmou as piores previsões: o helicóptero Ingenuity sofreu danos numa das pás durante o seu último voo e já não pode voar. A missão, que deveria ter durado 30 dias marcianos, durou quase mil. E em vez dos cinco voos planeados, o helicóptero completou 72. O que será agora desta sonda marciana?

Ingenuity fez o seu último voo em Marte

O alarme soou a 18 de janeiro, quando o rover Perseverance perdeu o contacto com o Ingenuity em pleno voo. A NASA pediu ao robô de 3 mil milhões de dólares que orientasse a sua atenção para detetar um sinal do pequeno helicóptero, e este acabou por aparecer.

Embora o Ingenuity se mantenha de pé e em contacto com os controladores da NASA através do rover Perseverance, as imagens que registou revelam que pelo menos uma das suas pás foi danificada durante a aterragem do voo 72.

O voo anterior já tinha terminado com uma aterragem de emergência, pelo que a equipa pediu ao Ingenuity que efetuasse um pequeno voo vertical para verificar os seus sistemas. Os dados mostram que o helicóptero atingiu uma altitude de 12 metros e pairou durante 4,5 segundos antes de iniciar a descida, como planeado.

O Ingenuity perdeu o contacto com o Perseverance quando este se encontrava a menos de 1 metro da superfície. A NASA ainda está a investigar exatamente o que aconteceu, mas confirmou que o helicóptero não voltará a voar.

NASA atribui-lhe poder de decisão

O mais avançado helicóptero marciano recebeu várias atualizações de software durante a sua inesperada e longa missão em Marte. No final de 2022, a NASA concedeu-lhe o poder de escolher autonomamente os locais de aterragem para que pudesse voar sobre terrenos traiçoeiros, como tem sido o caso em voos recentes.

A NASA acredita que o terreno relativamente liso e monótono na localização do helicóptero foi um desafio para o sistema de navegação durante o voo 72, resultando numa aterragem dolorosa.

O Ingenuity chegou a Marte acoplado à barriga do rover Perseveance a 18 de fevereiro de 2021, exatamente três anos antes do seu último voo.

O helicóptero fez o seu voo inaugural a 19 de abril de 2021, demonstrando que era possível voar na fina atmosfera marciana com dois potentes rotores a rodar a 2400 rpm.

A NASA revelou então que o Ingenuity transportava a bordo um pedaço de tecido do primeiro avião de sempre, o Flyer dos irmãos Wright.

Construído no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, o Ingenuity resistiu a várias adversidades, incluindo algumas tempestades de poeira e um gélido inverno marciano. O helicóptero aprendeu a sacudir a poeira e, embora tenha sido concebido para funcionar na primavera, também sobreviveu ao frio.

O Ingenuity, que tem um metro e meio de altura e pesa 1,8 kg, voou um total de 129 minutos e percorreu uma distância de 17 quilómetros. O seu recorde de altitude é de 24 metros e o seu recorde de velocidade é de 36 quilómetros por hora.

O rover Perseverance está demasiado longe para tirar fotografias do seu fiel companheiro no seu último local de aterragem.

Esta sonda voadora junta-se assim às mais de 7 toneladas de detritos humanos em Marte.