NASA já tem data para o primeiro voo do seu helicóptero em Marte: 8 de abril

2021 fica marcado como sendo o ano de grandes feitos em solo marciano. Depois do rover Perseverance ter marcado a história de Marte, será a vez do helicóptero Mars Ingenuity sair do ventre do rover. Segundo as revelações da NASA, será no dia 8 de abril que o drone voador irá olhar para o planeta vermelho com outros olhos.

Apelidado por muitos como o planeta dos robôs, Marte é estudado de vários pontos de observação. Da Terra, do espaço, do solo e do ar, o planeta, a 480 milhões de quilómetros, é o atualmente um grande interesse para os terráqueos.

Olhar para Marte do ponto de vista de um helicóptero

Tudo começou em 2012 quando a missão Perseverance foi anunciada. Contudo, só a 30 de junho de 2020 a missão levantou voo para fazer uma viagem de quase 7 meses. No passado dia 18 de fevereiro, a missão Mars 2020 aterrou em Marte.

Depois do rover elaborar uma série de testes e inspeções, a NASA fixou o dia 8 de abril como o próximo grande marco desta missão. Assim, a agência espacial norte-americana irá lançar o seu helicóptero para fazer o primeiro voo controlado de um veículo aéreo terrestre num outro mundo.

Segundo o que foi explicado numa conferência de imprensa online, o rover está agora a caminho do ‘aeródromo’ escolhido. Será uma área de 10 por 10 metros a partir do qual o Ingenuity irá realizar o seu trabalho.

Após o revestimento que protegeu o helicóptero durante a viagem ter saído no domingo passado, o rover Perseverance terá de aterrar o helicóptero de 1,8 quilogramas na superfície.

Vai ser o dia mais stressante, sem dúvida. Uma vez iniciado o destacamento, não há volta a dar. Todas as atividades são estreitamente coordenadas, irreversíveis e dependentes umas das outras. Se houver mesmo uma pista de que algo não está a correr como esperado, podemos decidir esperar um sol ou mais até termos uma melhor ideia do que se está a passar.

Referiu Farah Alibay, responsável da integração entre o drone Ingenuity e o rover Perseverance.

Um processo que demora seis sóis de Marte

O processo de lançamento do helicóptero levará cerca de seis sois marcianos, ou o mesmo que seis dias e quatro horas na Terra. Assim, no primeiro sol, a equipa na Terra ativará um dispositivo que parte os parafusos, por forma a libertar o mecanismo que segurou firmemente o helicóptero contra a barriga do rover durante o lançamento e aterragem em Marte.

Posteriormente, no sol seguinte, será disparado um dispositivo pirotécnico de corte do fio. Nesta altura, um braço mecânico do rover, que segura o Ingenuity, começará a rodar o helicóptero para fora da sua posição horizontal. Isto é também quando o helicóptero estenderá duas das suas quatro pernas de aterragem.

Durante o terceiro sol da sequência de desdobramento, um pequeno motor elétrico terminará de girar o drone voador o até engatar, colocando o helicóptero em pé. Durante o quarto sol, as duas últimas patas de aterragem irão encaixar na posição final.

No quinto sol de lançamento, a equipa aproveitará a última oportunidade para utilizar o rover perseverance como fonte de energia e carregar as seis células de bateria do Ingenuity. A partir daqui, o helicóptero estará por sua conta e precisará de 25 horas para recarregar as suas baterias sob o sol marciano.

O desafio do metálico “habitante” do céu marciano

Segundo as informações da NASA, o primeiro voo será “simples”, embora “um grande desafio”. Quando a equipa estiver pronta para o primeiro teste, a Perseverance receberá e transmitirá ao Ingenuity as instruções finais de voo dos controladores de missão.

Vários fatores determinarão o momento preciso para o voo, incluindo a análise dos padrões de vento locais para além das medições feitas pelo Analisador de Dinâmica Ambiental de Marte (MEDA) a bordo da sonda Perseverance. O Ingenuity fará funcionar os seus rotores a 2,537 rpm e, se todos os auto-testes finais se revelarem corretos, descolará. Depois virá o momento mais esperado: subirá a uma velocidade de um metro por segundo a uma altura de três metros, onde permanecerá durante 30 segundos. Depois disso, o helicóptero descerá e voltará a aterrar em Marte.

Explicaram os responsáveis da NASA pela missão do helicóptero Ingenuity.

Todo o processo é um desafio e de uma exigência incrível. Pela primeira vez será levantado um veículo voador que utilizará a atmosfera de outro mundo para fazer voar um veículo.

O Ingenuity é realmente como uma nave espacial: terá de descolar, voar e aterrar, bem como suportar todas as duras condições na superfície marciana. Porque pilotar um avião em Marte é certamente muito diferente de voar no nosso planeta. O planeta vermelho tem uma gravidade inferior (cerca de um terço da Terra, pelo que os astronautas que aí viajarão pesarão metade do que pesam nos seus domínios), e a sua atmosfera é mais fina. Além disso, durante o dia marciano, a superfície do planeta recebe apenas metade da quantidade de energia solar, enquanto as temperaturas noturnas podem descer para – 130 graus Fahrenheit (menos 90 graus Celsius), o que pode congelar e rachar os componentes elétricos do helicóptero.

Disse Bob Balaram, engenheiro responsável da missão Ingenuity.

Esperar com ansiedade as imagens de um mundo novo

Várias horas após a realização do primeiro voo, o rover Perseverance irá transmitir os primeiros dados. Serão recolhidas imagens e vídeos dos sistemas de navegação, nos quais poderemos observar, quase como se estivéssemos lá, o primeiro voo de tecnologia humana sobre o nosso vizinho.

Marte é duro. O nosso plano é trabalhar através do que quer que o Planeta Vermelho nos atire, da mesma forma que lidámos com todos os desafios que enfrentámos nos últimos seis anos: juntos, com tenacidade, muito trabalho árduo e um pouco de engenhosidade.

Concluiu MiMi Aung, gestor de projetos de Helicópteros Mars na JPL.

Em conclusão, tudo o que está a acontecer é uma vitória da engenharia humana. Contudo, mesmo que, por algum motivo, o helicóptero caia por Marte, a experiência é valiosa e que irá ensinar muito doravante.