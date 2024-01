Como converter músicas do Spotify em MP3 em 2024 (sem Premium)

Atualmente, serão poucos os conteúdos musicais que não chegam ao Spotify. Sendo esta a plataforma de eleição de muitos utilizadores, mas também de artistas, é possível que queiramos, em algum momento, fazer o download de uma música que ouvimos por lá. Mostramos-lhe como pode fazê-lo, com o HitPaw.

Com o crescimento das plataformas de streaming, como é o caso do Spotify, o acesso a conteúdos musicais foi alargado. Agora, conseguimos ter, à distância de um clique, quase todas as músicas do mundo à nossa disposição.

Um dos problemas é, no entanto, a necessidade de se estar ligado à Internet.

Se a ausência de rede é, para si, um problema, quando quer ouvir a sua playlist favorita, saiba que existe uma plataforma a partir da qual pode fazer o download das músicas que não podem faltar na sua vida.

Como fazer o download de música do Spotify para ouvir offline?

De nome HitPaw, esta plataforma oferece um largo leque de serviços, nomeadamente, em termos de edição de imagens e de vídeo. Além destes, garante a possibilidade de ter, offline, as suas músicas preferidas disponíveis, de modo a poder ouvi-las em qualquer contexto.

HitPaw Conversor de Vídeo: o melhor conversor de músicas, vídeo e mais!

A par de outras funcionalidades, o HitPaw é um software que permite fazer o download de músicas do Spotify, possibilitando que, de forma muito simples e intuitiva, as consiga ouvir offline.

Além de converter música do Spotify para o formato MP3, o HitPaw também possibilita o download de música a partir do Apple Music, do Deezer e do Tidal.

Disponível para Windows e Mac, este software vê as suas capacidades potencializadas com os recursos de Inteligência Artificial que integra, oferecendo funcionalidades de edição, compressão e download de vídeos, filmes, imagens e, claro, música.

O HitPaw destaca-se por ser um conversor sem perdas, assegurando a qualidade dos conteúdos descarregados.

Como converter músicas do Spotify em MP3 (sem Premium)?

Há duas formas para fazer a conversão das músicas do Spotify para MP3. Primeiro, faça o download do HitPaw para o seu computador e instale-o, como faz com qualquer outro software. Neste caso, utilizámos o Windows, mas o HitPaw também está disponível para Mac.

Dentro da aplicação, aceda ao menu Converter, clique na seta ao lado de Adicionar Arquivos e selecione Música do Spotify.

Depois, faça Login na sua conta do Spotify, dentro do HitPaw, no canto superior direito.

Dentro do Spotify, escolha o conteúdo que quer converter para MP3, desde músicas, playlists, discografia de artistas ou álbuns. Quando selecionar o conteúdo, verá o link daquilo que selecionou na barra de endereço, no topo da página.

Clique em Baixar, no canto superior direito, e aguarde. O HitPaw vai analisar a música, playlist, discografia de artista ou álbum que tiver selecionado.

A lista de músicas ficará, entretanto, disponível no menu Convertendo e, a partir dela, pode selecionar as que quiser descarregar, bem como o formato, a taxa de frames e a pasta no seu computador onde quiser guardá-las. Clique em Converter Tudo e aguarde.

Depois de seguir todos os passos, o processo não tarda a estar concluído. Assim, terá todas as músicas escolhidas disponíveis para ouvir no PC ou no smartphone, sem necessidade de ligação à Internet.

Outro meio para a conversão é através do menu Música do HitPaw, logo a seguir ao Baixar, no centro da app.

Aí, selecione o Conversor de música do Spotify e, em seguida, escolha dentro do Spotify a música, playlist ou álbum que pretende descarregar, num processo semelhante ao anterior.

A lista de músicas ficará disponível no menu Convertendo e, a partir dela, pode selecionar as que quiser descarregar, bem como as definições e o destino. Clique em Converter Tudo e aguarde.

Caso prefira, pode acompanhar e seguir o guia deixado no vídeo abaixo:

Experimente o HitPaw e ouça música offline

Embora o mundo dependa largamente da Internet e esteja cada vez mais automatizado, nem sempre estamos conectados, seja por que motivo for. Assim sendo, para alguns, manter a música descarregada, de modo a ser possível ouvi-la offline, poderá ser uma necessidade.

É para isso que servem plataformas como a HitPaw, que asseguram que pode ter as suas músicas e playlists favoritas à distância de um clique, sem entraves, muito menos de rede. Por isso mesmo, hoje, mostramos-lhe esta ferramenta de conversão, que pode ser uma alternativa pertinente às plataformas de streaming.

Conforme pôde acompanhar no guia que lhe deixámos acima, o HitPaw é um software user friendly, muito intuitivo, e será acessível a todos os utilizadores, mesmo os mais inexperientes. Se sentir qualquer dificuldade, pode sempre rever o passo a passo ou falar connosco.

Além de converter músicas do Spotify em MP3, e assim como conferiu através do que lhe mostrámos da app, pode utilizá-lo para edição de vídeo, áudio, imagens, entre outros. O leque de possibilidades é largo.

A qualidade está, conforme mencionámos, assegurada, pelo que não precisará de temer pela sua experiência de som na hora de descarregar as músicas. Teste o HitPaw e conte-nos o que achou!