Jogo Palworld estreia com mais de 300 mil jogadores ao mesmo tempo na Steam

O segmento dos jogos continua a ser um dos mais lucrativos em todo o mundo e temos novidades quase numa base diária. E para quem gosta de conteúdo ao género do Pokémon, então poderá interessar-se pelo jogo Palworld, que estreou com mais de 300 mil jogadores ao mesmo tempo na plataforma Steam.

Palworld: um sucesso na sua estreia

Se ainda não ouviu falar, Palworld é um jogo de ação, aventura e sobrevivência criado e publicado pela empresa japonesa Pocket Pair que foi lançado no passado dia 19 de janeiro de 2024. O título está disponível para Windows, Xbox One e Xbox Series X e Series S e assemelha-se muito ao popular Pokémon da Nintendo, mas numa versão mais dedicada ao armamento e luta e com as personagens designadas de Pals.

O lançamento de Palworld já é considerado um autêntico sucesso, uma vez que só no dia da sua estreia na plataforma Steam, o jogo conseguiu juntar mais de 329 mil jogadores a jogarem ao mesmo tempo nos quatro cantos do planeta. No momento em que escrevo este artigo, essa quantidade já quase que duplicou, encontrando-se agora mais de 575 mil jogadores em simultâneo, um número que está constantemente em crescimento e a bater novos recordes no pico de jogadores ao mesmo tempo.

Na loja gaming podemos ainda ver que o título japonês já conta com mais de 11.700 avaliações consideradas como "Muito Positivas".

Para além disso, Palworld já se encontra no 1º. lugar da lista dos 100 mais vendidos na Steam, com base nas receitas. Atualmente os jogadores podem adquirir o jogo com 10% de desconto na plataforma, estando então agora com um preço de 26,09 euros.

Se ficou interessando e ainda não conhecia e não jogou Palworld, então se calhar está na hora de se aventurar neste mundo semelhante ao dos Pokémons, mas com muitas armas à mistura.