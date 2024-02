Nintendo Switch já conseguiu arrecadar 77 mil milhões de dólares em receitas

No que respeita a consolas de jogos portáteis, ainda não houve um modelo recente que conseguisse bater a atual popularidade e quantidade de vendas da Nintendo Switch. E, embora já não seja um equipamento novo, as boas notícias continuam a chegar, com os últimos dados a indicarem que a consola japonesa já conseguiu arrecadar mais de 77 mil milhões de dólares em receita até ao final do ano passado.

Nintendo Switch: mais de US$ 77 mil milhões em receita

A Nintendo Switch é um verdadeiro sucesso e nem os anos que já tem no mercado a retiram do merecido pódio. O equipamento foi lançado em 2017, estando disponível há já 7 anos. Mas não é isso que a impede de singrar no seu caminho, pois recentemente soubemos que já foram vendidas mais de 139 milhões de unidades desta consola.

E os relatórios que são divulgados pela marca japonesa continuam a conter dados que surpreendem os jogadores e investidores, sendo que os últimos detalhes indicam que a Nintendo Switch já alcançou mais de 77,6 mil milhões de dólares em receita desde o seu lançamento, em março de 2017, até ao final do ano de 2023. Este é um valor incrível e representa 92% de toda a receita arrecadada pela empresa japonesa durante esse mesmo período.

Para além deste detalhe e da venda das mais de 139 milhões de unidades da Swicth vendidas, sabe-se também que a Nintendo conseguiu vender 1.2 mil milhões de jogos até ao final do ano passado.

Estes resultados representam uma grande alavanca para o tão esperado lançamento da próxima Nintendo Switch 2, a qual deverá chegar ao mercado no final deste ano de 2024. Mas é bem possível que, mesmo com a nova geração disponível, o atual modelo da consola continue a vender e a ser popular entre os jogadores em todo o mundo.