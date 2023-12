Lichee Pocket 4A: uma consola portátil simples com chip de arquitetura RISC-V

Com alguma regularidade têm sido apresentadas novas consolas portáteis de videojogos e alguns modelos são bastante interessantes. Mais recentemente foi revelada a Lichee Pocket 4A, uma consola muito básica e simples que traz consigo um chip desenhado na arquitetura RISC-V.

Consola de jogos portátil Lichee Pocket 4A

Com o aumento da oferta de consolas de jogos portáteis cabe ao utilizador a difícil decisão de optar pelo modelo que mais se adequa às suas necessidades, que melhor responde aos jogos que pretende executar e, claro está, que vá ao encontro da sua carteira.

Um dos modelos que tem sido divulgado mais recentemente é a Lichee Pocket 4A, a primeira consola portátil a usar um chip desenhado na arquitetura RISC-V. A consola, criada pela empresa chinesa Sipped, define-se como um equipamento simples e mais básico, mas que pode competir com vários outros modelos com arquitetura Arm. Contudo, com base no que é conhecido, a Lichee Pocket 4A será adequada para executar jogos mais simples e não estará então desenhada para títulos mais pesados.

Conta com um ecrã LCD de 7 polegadas com resolução 1.280 x 720 pixels. O processador fica a cargo de um T-Head TH1520 da Alibaba, produzido no processo de fabrico de 12 nm. Este chip traz 4 núcleos XuanTie C910 que são então baseados na arquitetura RISC-V. Já os gráficos ficam a cargo de placa BXM-4-64 da Imagination Technologies.

Tal como vemos pela tabela acima, a consola pode executar tanto o sistema operativo Android como Linux (Debian). A memória é de 8 GB ou 16 GB e a capacidade de armazenamento é de 32 GB ou 128 GB, mas pode ser aumentado com um cartão microSD. Já a bateria tem uma capacidade de 6.000 mAh. A construção da estrutura é feita a partir de plástico e alumínio, o corpo da consola tem uma dimensão de 18 x 11 x 15 cm, enquanto que o peso é de 490 g.

Para já ainda não foram divulgados detalhes sobre o preço e a disponibilidade da Lichee Pocket 4A.