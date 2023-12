Apenas 35% compraram algum equipamento tecnolÃ³gico durante a Black Friday

O mês de novembro é marcado pelo início de várias promoções que antecedem a época natalícia, sendo que a fase mais popular é a da Black Friday. Como tal, questionámos os nossos leitores e os resultados mostram que apenas 35% compraram algum equipamento tecnológico durante esta promoção da sexta-feira negra. Vamos conhecer todos os resultados.

Comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.342 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a grande maioria dos leitores, com 65% dos votos, responderam que não compraram algum equipamento tecnológico durante a Black Friday (867 votos). Por sua vez, apenas os restantes 35% confirmaram terem adquirido tecnologia nesta popular promoção (475 votos).

Recordamos que, este ano, a Black Friday se celebrou no dia 24 de novembro, uma sexta-feira. A campanha acontece originalmente um dia depois do Dia de Ação de Graças, ou seja, no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, alguns leitores referiram que aproveitaram a campanha da sexta-feira negra para comprarem já alguns gadgets como oferta de Natal. Mas vários comentários frisaram que esta promoção é uma ilusão, uma vez que as lojas aproveitam para encarecer propositadamente os produtos para depois criarem a ideia de que o produto está mais barato.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se comprou algum equipamento tecnológico durante a Black Friday.

