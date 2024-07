Galaxy Ring da Samsung não vai exigir uma subscrição mensal

A Samsung estreou-se no mercado dos anéis inteligentes com o seu Galaxy Ring, já disponível em alguns mercados. Contrariamente ao que alguns gadgets deste tipo exigem, a fabricante sul-coreana assegurou que não será exigida uma subscrição mensal/ anual para utilizar o seu smart ring.

Antes do lançamento oficial, muitas foram as informações disseminadas por rumores. Perante o que se foi sabendo, uma das principais preocupações relativamente ao smart ring da Samsung estava relacionada com a possibilidade de a sul-coreana exigir uma subscrição mensal para a utilização dos recursos do Galaxy Ring - de resto, uma medida habitual no setor dos vestíveis.

Durante o Galaxy Unpacked, em Paris, a Samsung revelou um conjunto de vários novos dispositivos. Além de novos smartphones e uma nova série de smartwatches, foi apresentado o Galaxy Ring, que marca a estreia da empresa no mercado dos anéis inteligentes.

No evento, a Samsung clarificou, descansando os utilizadores, que o Galaxy Ring não terá assinatura, custando apenas o preço de compra, de 399 dólares. Assim sendo, espera-se que não haja funcionalidades bloqueadas por uma subscrição.

O Galaxy Ring tem funcionalidades interessantes, como o controlo por gestos, a análise do sono e a monitorização do ritmo cardíaco. É possível que, no futuro, outros recursos sejam adicionados ao smart ring da sul-coreana, que só agora entrou neste mercado dos anéis inteligentes.

Livrando o seu anel inteligente de subscrições adicionais e pagamentos recorrentes, a Samsung pode cativar utilizadores ou potenciais utilizadores de propostas assinadas por outras empresas que, por sua vez, requerem subscrições.