Pavel Durov, o fundador e CEO do Telegram, detido em França

O fundador e CEO de uma das aplicações de mensagens mais populares do mundo terá sido detido em França. Pavel Durov, o criador e chefe máximo do Telegram, estaria a deixar o seu jato privado no aeroporto francês de Bourget, nos arredores de Paris, quando ocorreu a detenção.

Segundo informações de meios de informação franceses, citando fontes não identificadas, Pavel Durov foi detido com base num mandado de captura da polícia francesa. A história afirma que as autoridades francesas investigavam alegações de falta de moderadores no Telegram.

Como resultado, a polícia alegou que isto permitiria que atividades criminosas não moderadas passassem pelo serviço de mensagens, o que, segundo eles, poderia tornar Durov cúmplice destas atividades.

Até ao momento, o Telegram ainda não fez comentários sobre a alegada detenção de Pavel Durov, nascido na Rússia. Fontes afirma ainda que nem o Ministério do Interior francês, nem a polícia francesa fizeram qualquer comentário sobre esta história.

No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo fez uma declaração, dizendo trabalhar com a sua embaixada em Paris para obter mais informações sobre este assunto. Apelou ainda às organizações ocidentais para exigirem a libertação de Pavel Durov.

O Telegram foi lançado pela primeira vez em 2013 por Pavel Durov, que deixou a Rússia após fundar a rede social VK e depois vender a sua parte do negócio ao governo. Desde o lançamento do Telegram, há 11 anos, a aplicação de mensagens, que inclui funcionalidades de encriptação de ponta a ponta para chat, voz e videochamadas, tem vindo a tornar-se cada vez mais popular. Em julho, o Telegram anunciou que atingiu os 950 milhões de utilizadores. A empresa tem como meta atingir a marca de mil milhões de utilizadores em 2024.

A popularidade do Telegram também fez de Pavel Durov uma pessoa muito rica. A Forbes refere que, em 2021, o seu património líquido atingiu um pico de 17,2 mil milhões de dólares. Atualmente, estima-se que o seu património líquido seja um pouco menor, mas ainda assim, de 15,5 mil milhões de dólares.