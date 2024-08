Os smartphones dobráveis são frágeis? A HONOR quer provar o contrário com o Magic V3

O HONOR Magic V3 já está disponível na China e chegará à Europa na exposição IFA no início do próximo mês. Não é apenas o dobrável mais fino do mercado, como mostrou esta semana, mas a HONOR também afirma que é um dos mais duráveis ​​que existem.

A empresa Honor submeteu o seu smartphone a alguns testes de tortura para provar a sua robustez – uma prensa hidráulica e uma máquina de lavar roupa. Normalmente, ter um smartphone extremamente fino e leve prejudica a durabilidade, mas parece que a capa é diferente com o Magic V3.

Sob a prensa hidráulica, a dobradiça do V3 resistiu a 1.150 kg de pressão, batendo mesmo numa rocha de granito. Isto deve-se principalmente ao Super Steel desenvolvido pela Honor e que está presente neste smartphone, dando-lhe uma durabilidade superior ao esperado.

Além disso, o MagicV3 utiliza uma fibra especial que é mais forte do que o Kevlar e a fibra de carbono padrão, enquanto o ecrã interior tem um material de gel de silicone resistente a impactos. Também estes materiais o elevam a um patamar de resistência acima do que é normal neste tipo de equipamentos.

Após o impacto, solidifica e protege o ecrã. Por outro lado, o ecrã exterior está protegido por um NanoCrystal Shield anti-riscos com uma densidade de cristal 50% superior aos monitores padrão.

Por último, mas não menos importante, o dispositivo tem certificação IPX8 e pode ser submerso até 2,5 metros de profundidade sem consequências. O teste da máquina de lavar roupa é uma prova disso.

O smartphone dobrável mais avançado da Honor será lançado a 5 de setembro durante a IFA 2024 em Berlim. A marca quer mostrar ao mundo o smartphone dobrável mais fino de todos, como mostrou esta semana ao comprar de forma direta com todas as propostas mais recentes e mais modernas da Samsung.