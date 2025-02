Android 16: informação sobre a saúde da bateria é finalmente uma realidade

Nos últimos anos a Google tem apostado em dar aos utilizadores mais controlo sobre o Android e o hardware onde este corre. Com o Android 16, este caminho continua a ser trilhado e há uma novidade muito interessante. Em breve a informação sobre a saúde da bateria será finalmente uma realidade.

Informação sobre saúde da bateria no Android 16

O Android 16 lançou recentemente a sua segunda versão beta. Como sempre, isto permite que os mais observadores descubram o que há de novo no sistema operativo móvel. Além de um novo sistema de exibição de notificações, a interface deve integrar um sistema para exibir a integridade e a saúde da bateria.

Isto, claro, faz lembrar o sistema integrado no iOS desde a versão 11.3 em 2018. Ao analisar a beta 2 do Android 16, foi possível ativar e fazer uma captura de ecrã do futuro sistema. Esta mostra que a informação presente será útil para o utilizador e que mostrará informação essencial para saber o estado de um dos componentes mais importantes do smartphone.

Simplesmente intitulado “saúde da bateria”, exibe agora a capacidade como uma percentagem, algo que as versões anteriores vistas nas primeiras previews do Android 16 não conseguiam exibir. A partir dos detalhes que podem ser acedidos, esta estimativa mostraria a capacidade de uma bateria em comparação com um novo elemento que tenha acabado de ser instalado.

Tudo chega em breve com a novidade da Google

A informação apresentada na imagem é reveladora que nos espera, mas há um esclarecimento importante. O número apresentado na captura de ecrã de 100% provavelmente não é preciso. De facto, o Android integrará um sistema de calibração que deverá demorar várias semanas até exibir uma estimativa mais precisa.

Importa recordar que este ano o Android 16 deverá ser lançado mais cedo do que o habitual, ou seja, no final do verão. A nova versão está prevista para um lançamento estável em maio de 2025. Este momento deverá coincidir com o lançamento do Pixel 9a, algo que a Google normalmente faz, associar ao lançamento de equipamentos.

Este novo cronograma marca uma rutura significativa com os hábitos da gigante de Mountain View. O padrão, que este ano teve a primeira alteração de peso, esperava pelo menos até ao verão para lançar a sua nova interface e outro lote de novidades importantes.