Google traz mais uma novidade ao Android para aumentar a vida útil da bateria

A Google tem procurado trazer para o Android muitas novidades, sempre garantindo que estas melhoram a sua oferta. São muitas vezes pormenores que elevam ainda mais este sistema e que garantem aos utilizadores uma vida maior dos smartphones. A mais recente a ser descoberta promete aumentar a vida da bateria e assentará no protetor do ecrã.

Se há algo que caracteriza o Android é o grande número de opções que o sistema operativo oferece e as vastas capacidades de personalização que oferece aos seus utilizadores. De facto, agora no Android existem possibilidades interessantes, como alterar o formato dos ícones e até as definições rápidas, além das cores da interface.

Uma opção que também está presente no sistema operativo há algum tempo é a possibilidade de ativar um protetor de ecrã. A sua missão é exibir uma imagem ou desenho no ecrã do dispositivo quando este está inativo, e longe de ser algo puramente estético, pode evitar que o dispositivo seja danificado. Isto acontece porque ter um protetor de ecrã ajuda a evitar a queima de pixéis no ecrã.

Afinal, os painéis OLED correm o risco de burn-in se exibirem a mesma imagem, como o papel de parede do dispositivo, durante muito tempo. Este protetor de ecrã já existe há algum tempo no Android, mas pode ficar ainda melhor na próxima versão do sistema operativo.

Como foi relatado, as opções nesta secção incluem agora a opção de ativar o protetor de ecrã quando este estiver a carregar ou quando for deixado numa base de carregamento. Isto fará com que o ecrã do dispositivo fique melhor quando este for deixado na área de trabalho, por exemplo.

Além disso, os utilizadores poderão também ativar uma outra opção neste mesmo contexto. Esta garantirá que o próprio dispositivo escolherá o brilho com que o protetor de ecrã será apresentado, dependendo da luz ambiente e outros fatores.

Esta é certamente uma opção muito interessante para quem passa muito tempo com o dispositivo ligado todos os dias. Estas novas opções podem tornar a sua utilização muito mais controlada e eficiente. Também é ideal para quem tem por hábito deixar o telemóvel ligado.