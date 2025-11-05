Android pode falsificar potência do sinal e operadoras foram apanhadas a fazê-lo

Existem truques para melhorar a intensidade do sinal de telemóvel, algo crucial em zonas com fraca cobertura. Agora, descobriu-se que a Google pode ter cedido ao pedido das operadoras para falsificar a intensidade do sinal da rede móvel.

Android pode falsificar potência do sinal

Isto relaciona-se com a competição entre as operadoras de telecomunicações que disputam maior cobertura, mais códigos postais servidos pelo 5G e velocidades mais rápidas. É um mercado altamente competitivo, onde se pinta um quadro muito distante da realidade e que frequentemente contradiz os relatórios de equipas de investigação independentes.

Para além destas promessas de marketing e ícones falsos de 5G, parece que as operadoras estão a falsificar intencionalmente a intensidade do sinal dos telemóveis. Isto de acordo com uma notícia do Nick vs Networking, que destaca uma flag, KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL, no código-fonte do Gestor de Configuração de Operadoras do Android, ligada a uma "inflação" artificial da intensidade do sinal.

Segundo a descrição, esta flag pode ser ativada para exibir uma barra de intensidade de sinal superior à intensidade real. Esta flag ainda não foi registada na documentação de suporte do Android para o gestor CarrierConfig, mas já está presente no código-fonte do Android.

Operadoras foram apanhadas a fazê-lo

Aparece no repositório Git do Android e, embora esteja desativada por defeito, as operadoras podem ativá-la com uma atualização over-the-air (OTA). Esta funcionalidade não se limitaria apenas aos dispositivos Android bloqueados para a AT&T e Verizon, mas também afetaria os dispositivos desbloqueados ou sem ligação às operadoras, uma vez que as definições poderiam ser carregadas a partir do cartão SIM.

A operadora que solicitou esta funcionalidade é desconhecida, mas o Nick vs Networking conseguiu obter provas que implicam duas das maiores operadoras dos EUA. Estas operadoras utilizam a flag para manipular os valores de intensidade do sinal nos dispositivos que utilizam as suas redes. Se um telefone Android for utilizado em qualquer uma destas operadoras, o indicador de intensidade do sinal será impreciso.

O que não é claro é porque é que a Google cedeu ao pedido das operadoras para adicionar esta flag, aparentemente para mitigar a possível frustração do consumidor com uma leitura de intensidade de sinal que pareceria mais fraca em áreas que antes tinham cobertura suficiente.