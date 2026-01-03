Uma excelente notícia! Smartphones Xiaomi, Redmi e POCO recebem vida útil extra até 2031

Quem tem um Xiaomi, Redmi ou POCO, pode estar prestes a receber uma excelente notícia! A empresa chinesa decidiu começar 2026 quebrando uma das suas barreiras históricas e melhorando significativamente a sua política de suporte de software. Os smartphones Xiaomi, Redmi e POCO recebem vida útil extra até 2031.

Xiaomi, Redmi e POCO com vida extra até 2031

Tradicionalmente, apenas os dispositivos topo de gama da marca usufruíam de um suporte alargado, enquanto os modelos de gama média e de entrada se contentavam com dois ou três anos de atualizações. Mas as regras mudaram.

Apenas alguns dias depois de ter iniciado a distribuição de uma nova leva de atualizações do HyperOS 3, a Xiaomi anunciou oficialmente uma expansão significativa do seu plano de atualizações. Com a mudança reveada, concede até cinco anos de suporte ao HyperOS para uma seleção de modelos, incluindo os dispositivos Redmi e POCO, campeões de vendas.

Isto significa que, se um smartphone estiver na lista, terá atualizações de segurança e melhorias do sistema operativo garantidas até 2031. A expansão do suporte é notável, abrangendo desde os tablets até aos mais recentes lançamentos da série 'T' e aos modelos 'F' da POCO. Eis os dispositivos que acabaram de ganhar esta vida extra:

Até 2032 (6 anos de suporte)

Redmi Pad 2 (até 2032)

Redmi Pad 2 4G (até 2032)

Até 2031 (5 anos de suporte)

POCO F8 Ultra/Pro

Redmi 15C 5G

Xiaomi 15T/Pro

Redmi 15 / 15 5G

POCO C85

Redmi 15C

POCO M7

POCO F7 / F7 Pro / Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Ultra

Redmi Note 14

Até 2029 (3-4 anos de suporte)

Redmi Pad 2 Pro/5G

POCO Pad M1

Xiaomi 14T/Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi A5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14 Ultra

POCO M7 Pro 5G

A lsita de smartphones não para de crescer

E quanto aos modelos anteriores? A lista também confirma as datas de fim de suporte para modelos mais antigos. Isto para que saiba exatamente durante quanto tempo o smartphone ainda terá suporte:

Até 2028: Redmi 14C, POCO C75, Xiaomi 13T/Pro, Xiaomi 13 Ultra/Pro e a série Redmi Note 13.

Redmi 14C, POCO C75, Xiaomi 13T/Pro, Xiaomi 13 Ultra/Pro e a série Redmi Note 13. Até 2027: Xiaomi 13 Lite e Redmi 12.

Xiaomi 13 Lite e Redmi 12. Fim do suporte iminente (2026): Xiaomi 12T/Pro (9 meses restantes), Xiaomi 12/Pro, Redmi Note 12 5G e Redmi 12C (apenas 2 meses de vida oficial restantes).

Esta iniciativa da Xiaomi é uma resposta direta à pressão do mercado, onde concorrentes como a Samsung e a Google oferecem até sete anos de atualizações. Embora ainda não tenham atingido estes números em todas as linhas de produtos, garantir cinco anos para um dispositivo Redmi ou POCO de gama média é um grande avanço que prolonga a vida útil de milhões de dispositivos.