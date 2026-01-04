Saudades do teclado físico num smartphone? Há uma nova alternativa completa

Os teclados físicos perderam espaço para os ecrãs tácteis há muito tempo. Mas existe ainda uma certa curiosidade e um interesse genuíno em torno destes botões tangíveis, sinónimo de conforto na digitação e produtividade para alguns. A startup Clicks pretende reacender esta chama com o Communicator, um smartphone Android com teclado físico que abraça a sua abordagem pouco convencional.

Tem saudades do teclado físico num smartphone?

No início da era dos smartphones com ecrã táctil, liderada pelo iPhone, a BlackBerry acreditava que se podia manter competitiva com os seus teclados físicos. Era uma verdadeira imagem de marca da fabricante canadiana RIM. Isso não durou muito tempo e os ecrãs tácteis varreram completamente os botões físicos.

Apesar de tudo, ainda há quem tenha saudades dos bons tempos, e para essas pessoas, a startup Clicks lançou, no início de 2024, uma capa para iPhone com teclado físico. O produto foi adaptado para smartphones Android e, agora, a empresa revela o seu projeto mais ambicioso até à data. Nada mais nada menos do que um smartphone completo, ainda equipado com um teclado físico, claro.

O Communicator não foi concebido para competir com os smartphones de última geração, mas sim para os complementar. O dispositivo adota uma abordagem diferente, focada na produtividade em vez do consumo de conteúdos. Apesar de o smartphone correr o Android 16, utiliza um launcher desenvolvido em conjunto com a Niagara, que organiza as notificações.

Communicator da Clicks fará toda a diferenteça

Especificamente, as mensagens do Gmail, WhatsApp e Slack são agrupadas no ecrã inicial, facilitando o acesso. Os utilizadores podem responder diretamente, sem terem de usar as aplicações nativas. Além disso, existe o Signal, um botão de ação com LED, que oferece cores e animações personalizáveis. Os utilizadores podem atribuir-lhe contactos, grupos ou aplicações específicas.

O Signal permite a identificação rápida das comunicações prioritárias recebidas. O botão também pode ser utilizado para gravar notas de voz. A Clicks planeia integrá-lo com aplicações de terceiros. De resto, o Communicator é também um smartphone de gama média com suporte para 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4.

Tem uma bateria de 4000 mAh, 256 GB de armazenamento, uma porta USB-C, entrada para auscultadores de 3,5 mm, carregamento sem fios, câmara traseira de 50 MP e câmara frontal de 24 MP. Curiosamente, o ecrã de 4 polegadas é sensível ao toque. A tampa traseira pode ser trocada por modelos coloridos. A Clicks promete cinco anos de atualizações de segurança. O smartphone será inicialmente vendido nos EUA por 499 dólares.