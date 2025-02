Turbina eólica instalada num contentor pode gerar mais de 45.000 kWh por ano

Depois do Sol, o mundo poderá virar-se para o poder do vento em gerar eletricidade diretamente para as habitações. Ainda estamos numa fase de prospeção das melhores tecnologias, mas já há avanços muito promissores. Uma turbina eólica instalada num contentor, situado num porto alemão, tem capacidade para gerar mais de 45.000 kWh num ano.

O segredo para um futuro mais sustentável poderá passar por aproveitar o combinar da energia eólica, solar, armazenamento de baterias e carregamento de veículos elétricos.

Tudo isto poderá ser transferido e aplicado em zonas industriais, rurais e em sítios urbanos preparados para estas infraestruturas.

O canivete suíço das turbinas eólicas na costa do Mar do Norte

A Niedersachsen Ports, em colaboração com a start-up suíça FlowGen, instalou a primeira turbina eólica modular em contentores num porto marítimo alemão, em Emden.

Esta solução inovadora integra energia eólica, fotovoltaica, armazenamento de baterias e uma estação de carregamento para veículos elétricos, no âmbito do projeto INTERREG REDIIPorts, financiado pela UE.

A turbina, apelidada de canivete suíço das energias renováveis, destaca-se pela sua versatilidade e eficiência. Thomas Tröster, chefe da equipa de eletrónica da Niedersachsen Ports, juntamente com o seu colega Jens Kampen, lidera este projeto pioneiro.

Há anos que os dois engenheiros procuram formas sustentáveis de gerar energia no porto e descobriram que as turbinas eólicas em contentores são a solução ideal.

O vento em Emden é abundante e constante, o que faz desta tecnologia uma opção altamente rentável. Apenas num fim de semana após a instalação, a produção de energia já excedeu as expectativas.

Diz Kampen.

A estrutura é composta por duas turbinas eólicas montadas diagonalmente num contentor normalizado, juntamente com painéis solares, baterias de armazenamento e pontos de carregamento para carros elétricos.

Os rotores e o mastro são feitos de materiais compósitos leves e resistentes, o que otimiza o desempenho e facilita a montagem. Jens Kampen sublinha que a instalação foi simples e económica em comparação com outros projetos eólicos de maior dimensão.

Pequena mas potente

Apesar de compacta, a turbina é surpreendentemente eficiente. De acordo com Thomas Tröster, prevê-se que produza mais de 45.000 kWh por ano, o suficiente para alimentar o sistema de iluminação do parque de estacionamento, os escritórios do porto e o acesso principal, sendo o excedente introduzido na rede elétrica interna.

Trata-se de um valor considerável, tendo em conta que uma família europeia média consome cerca de 3500 kWh por ano, o que equivale às necessidades de cerca de 13 habitações.

O objetivo é reduzir as emissões de carbono e avançar para a neutralidade climática nos portos. Holger Banik, Diretor dos Portos de Niedersachsen sublinha que a chave é combinar várias soluções renováveis adaptadas a cada ambiente.

Os sistemas modulares, como o que foi implementado em Emden, permitem a experimentação de inovações em menor escala antes de se efetuarem investimentos maiores.

Tecnologia adaptável a outros ambientes

O design compacto e versátil da turbina facilita a sua deslocação e adaptação a diferentes locais, desde outros portos a zonas rurais ou infraestruturas industriais.

A capacidade de gerar energia localmente, armazenar a energia excedente e impulsionar a mobilidade elétrica torna-a uma solução atrativa para as empresas que procuram independência energética e uma pegada ambiental reduzida.

Dirk Küster, Diretor Executivo da FlowGen, sublinha que este protótipo é um passo em frente para a sustentabilidade em ambientes portuários e logísticos.

Projetos como este podem lançar as bases para a descarbonização dos transportes marítimos e terrestres, sectores responsáveis por cerca de 14% das emissões globais de gases com efeito de estufa.

Financiamento europeu e colaboração internacional... olhar para o futuro

O projeto REDIIPorts é apoiado pelo programa INTERREG da União Europeia, que financia 60% dos custos.

Esta iniciativa promove a cooperação transfronteiriça em domínios como as alterações climáticas, a transição energética e o desenvolvimento regional.

Graças a esta colaboração, os conhecimentos de empresas e engenheiros de diferentes países foram reunidos para um futuro mais sustentável.

O caso de Emden é um exemplo de como a inovação e a colaboração podem transformar infraestruturas tradicionais em centros de energia renovável.

Com a necessidade crescente de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e de mitigar as alterações climáticas, projetos como a turbina em contentores podem ser alargados a outros portos e sectores industriais, consolidando a energia limpa como um pilar do desenvolvimento sustentável.