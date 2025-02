Colocaram um iPhone SE 3 dentro de um Nokia Lumia 1020 e o resultado é fantástico

O Nokia Lumia 1020 foi lançado há quase doze anos e marcou o mundo da tecnologia com a sua forma e o que trazia. Este smartphone foi agora usado para elevar o iPhone SE 3, lançado em 2022. Ainda que sejam completamente diferentes, alguém conseguiu combiná-los num único dispositivo. O resultado é único e completamente fantástico! Conheço o LumiPhone.

Colocado no subreddit r/hackintosh, o autor (OceanDepth92058) conseguiu transplantar os componentes internos do iPhone SE (3rd generation) 5G para o corpo de um Nokia Lumia 1020. Segundo o post, apenas o chassis é do Lumia 1020, sendo o resto dos componentes do iPhone SE 3. O resultado é um telefone apelidado de LumiPhone.

Não foi um processo fácil por terem de ser feitas várias modificações para que o LumiPhone funcionasse. Por exemplo, o Lumia 1020 tem botões capacitivos, enquanto o iPhone SE (3ª geração) tem um ecrã maior com Touch ID por baixo.

Para resolver isto, os botões capacitivos do Lumia 1020 tiveram de ser removidos para caber no ecrã maior do iPhone SE (3ª geração). Também o sensor Touch ID foi movido para a parte traseira, logo abaixo da câmara. Apesar da nova posição, funciona ainda como botão home, com função Force Touch também.

Para a câmara traseira, o sensor de 41 MP do Lumia 1020 teve de ser substituído pelo sensor de 12 MP do iPhone SE (3ª geração). Uma alteração importante foi a substituição da porta micro USB do Lumia 1020 pela porta Lightning do iPhone SE (3ª geração). Infelizmente, não havia forma de manter o conector de auscultadores e também não conseguiram adicionar o carregamento sem fios.

Outra modificação interessante é o botão do obturador da câmara no Lumia 1020. Embora tenha sido mantido e possa ser utilizado para tirar fotografias, também está ligado ao botão de volume, permitindo que funcione como um segundo botão para diminuir o volume. Foi revelado ainda que, embora o Apple Pay não funcione, o CarPlay funciona. O sinal de rede também é bom e o telefone ainda recebe atualizações.

Esta é uma modificação bastante interessante e, embora não seja propriamente um hackintosh - macOS num computador que não seja da Apple - ainda assim satisfaz os critérios de software da Apple (iOS) que corre em hardware que não seja da Apple.