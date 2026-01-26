OPPO lança A6 Pro 5G: bateria de longa duração e resistência por menos de 300 euros

A OPPO anunciou o lançamento do OPPO A6 Pro 5G, em Portugal, equipado com uma bateria de 6500 mAh, com tecnologia de Carregamento Flash, para uma experiência de utilização mais confiante e duradoura.

Com proteção contra água e poeiras com classificação IP69 e resistência a impactos, o OPPO A6 Pro 5G afirma-se como um companheiro robusto e fiável para o dia a dia.

O seu design fino e elegante, o ecrã AMOLED de 120Hz, e a combinação do Trinity Engine e do Luminous Rendering Engine do sistema operativo ColorOS 15 garantem uma experiência excecionalmente fluida, seja para trabalho remoto, jogos, viagens ou entretenimento.

O OPPO A6 Pro 5G é o smartphone mais poderoso de sempre da Série A da OPPO, elevando o padrão em áreas como design, qualidade do ecrã, câmara, bateria e desempenho geral. Ao trazermos estas especificações e funcionalidades avançadas para o OPPO A6 Pro 5G, garantimos que ainda mais utilizadores podem agora desfrutar de uma experiência móvel de nível superior a um preço acessível.

Afirmou Eason Xu, gestor de Product Marketing da OPPO.

Bateria de longa duração com carregamento rápido

Tendo por base um design de célula de grafite de alta densidade, a inovadora bateria de 6500 mAh estabelece um novo padrão de autonomia em smartphones.

O OPPO A6 Pro 5G oferece até 20,6 horas de reprodução de vídeo a 720 p no YouTube, 40,3 horas de chamadas com o ecrã desligado, e 29 horas de chamadas de voz no WhatsApp, garantindo energia fiável durante todo o dia.

A tecnologia de bateria de longa duração tem sido um foco central do nosso compromisso em oferecer experiências de utilização excecionais na Série A da OPPO

Notou Lee Du, gestor senior de Hardware Project da OPPO, acrescentando que, "com o A6 Pro 5G, aumentámos a capacidade da bateria em 20%, proporcionando uma experiência globalmente melhorada para todos os utilizadores".

Além da grande capacidade, a bateria mantém o desempenho de topo durante mais tempo, segundo a OPPO. Os testes demonstram que conserva mais de 80% da capacidade original após 1830 ciclos de carregamento, o equivalente a mais de cinco anos de utilização típica.

Combinada com a tecnologia OPPO de Carregamento Flash SUPERVOOC 80 W, o A6 Pro 5G pode ser carregado até 100% em apenas 60 minutos, permitindo voltar rapidamente à utilização sempre que necessário.

Durabilidade completa para todos os desafios do dia

O OPPO A6 Pro 5G dá continuidade ao legado de robustez da série A da OPPO. Ao integrar uma estrutura intermédia única e ao proteger componentes críticos com selagem em espuma e cola, o smartphone conta com certificação IP69 de resistência à água e poeira.

Na parte exterior, o vidro AGC DT-Star D+ Crystal Shield oferece proteção adicional contra riscos e impactos.

No interior, a liga de alumínio de alta resistência AM04 da OPPO, testada para suportar até 1000 flexões, protege a motherboard e outros componentes essenciais.

Graças a estas inovações de materiais e design, o A6 Pro 5G obteve, também, certificação de Resistência a Choques de Nível Militar.

Fluidez sem esforço

Contrastando com a sua construção robusta, o OPPO A6 Pro 5G apresenta um elegante ecrã AMOLED que oferece imagens cativantes.

O Ecrã Ultra Brilhante conta com uma resolução de 1080 x 2374 e uma taxa de atualização até 120 Hz, garantindo fluidez, nitidez e imagens sem desfocagem ou tremores.

Com um brilho máximo de até 1400 nits, o ecrã mantém um excelente desempenho mesmo sob luz intensa, apresentando cores vivas e realistas, conforme prometido pela OPPO.

Esta experiência visual é acompanhada por uma utilização fluida e sem latência. Através de uma solução ao nível do sistema integrada no ColorOS 15, o Trinity Engine da OPPO melhora a fluidez e estabilidade globais, enquanto o Luminous Rendering Engine permite efeitos de animação paralelos, normalmente reservados a dispositivos topo de gama.

Conectividade reforçada para uma vida sem limites

Com conectividade fiável garantida, o OPPO A6 Pro 5G adapta-se a múltiplos contextos de utilização.

O AI LinkBoost 3.0, a tecnologia proprietária da OPPO baseada em Inteligência Artificial (IA) para melhorar a estabilidade da ligação e a comutação de redes, identifica, alterna e acelera redes de forma inteligente, proporcionando melhorias significativas em ambientes exigentes.

O AI LinkBoost 3.0 deteta e prioriza, também, o tráfego de jogos online para reduzir a latência em redes fracas ou congestionadas.

Uma antena de jogos exclusiva com IA melhora ainda mais o sinal quando o telefone é utilizado na horizontal, evitando interferências causadas pela posição dos dedos.

Em conjunto com o suporte para redes 5G, este design inovador garante uma experiência de jogo mais fluida numa vasta gama de jogos.

Design de topo

Com uma espessura de apenas 8 mm e 185 g de peso, e uma estrutura unicorpo com textura metálica elegante, o OPPO A6 Pro 5G é fino, leve e confortável de segurar.

Este design ganha ainda mais vida em duas cores distintas: Cinzento Titânio e Preto Oceano.

Disponibilidade

O OPPO A6 Pro 5G está já disponível, em Portugal, na versão 8 GB + 256 GB, por um PVP recomendado de 299,99 euros.