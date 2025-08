WhatsApp apresenta novas ferramentas para acabar com as burlas nas mensagens

São por demais conhecidos os esquemas que os criminosos usam para as burlas o WhatsApp e outros serviços de mensagens. Mesmo assim, muitos caem nestes esquemas e são enganados de forma clara. A Meta quer acabar com este cenário e por isso o WhatsApp apresenta agora novas ferramentas para acabar com as burlas nas mensagens.

WhatsApp apresenta novas ferramentas

O WhatsApp anunciou que está a reforçar a sua defesa contra as burlas online com a introdução de novas ferramentas. Estas novas ferramentas manterão os convites e as contas dos grupos burlões longe da plataforma. Numa publicação oficial, o WhatsApp afirmou ter banido mais de 6,8 milhões de contas no primeiro semestre de 2025, todas ligadas a centros de burla criminosa.

A maioria das contas banidas fazia parte de um grupo organizado de burlões sediado no Sudeste Asiático. Estes centros fraudulentos atraem pessoas inocentes oferecendo oportunidades de investimento atraentes em criptomoedas e esquemas em pirâmide. O WhatsApp também se juntou à sua empresa-mãe, a Meta, para reprimir um centro criminoso de burlas no Camboja.

Meta quer acabar com burlas nas mensagens

Além de implementar ações no backend, o WhatsApp está também a introduzir novas ferramentas anti-burla que ajudarão as pessoas a protegerem-se de burlas. Para mensagens de grupo, o WhatsApp irá mostrar uma visão geral de segurança quando alguém, que não faz parte dos seus contactos, o adicionar a um grupo.

Poderá sair do grupo sem ter de consultar as conversas. Além disso, as notificações destes grupos permanecerão silenciadas, a menos que decida o contrário. Para mensagens individuais, a plataforma de redes sociais está a testar uma nova funcionalidade de alertas que fornecerá mais contexto, como com quem está a falar, aos utilizadores quando iniciam uma conversa com um contacto desconhecido.

Quer alargar ainda mais a segurança de todos

O WhatsApp também incentiva as pessoas a manterem-se vigilantes e autoconscientes, e a hesitarem antes de responderem a um contacto desconhecido. Podem questionar a urgência da conversa e verificar quem está do outro lado da linha.

Se as coisas parecem demasiado boas para ser verdade, e algo que não estava à espera, há grandes probabilidades de ser um golpe legítimo. Também pode verificar ligando para o número da pessoa ou colocando-a numa videochamada para ver quem está do outro lado da linha.