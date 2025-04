Falha global no Spotify, o que aconteceu?

O serviço de streaming de música Spotify está em baixo desde o início da tarde de quarta-feira, 16 de abril de 2025. A maioria dos serviços, desde o sítio Web oficial às aplicações móveis, está atualmente indisponível.

O que se passa com o Spotify?

Segundo milhares de testemunhos, é apresentada uma mensagem de erro na ligação e os utilizadores já não podem ouvir a sua música, mesmo nas aplicações para Android e iOS.

A falha parece ser generalizada: está a afetar utilizadores tanto em Portugal como a nível internacional. Segundo os dados mais recentes do site Down Detector, foram registadas mais de 50.000 ocorrências num espaço de poucas horas só nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o Spotify reconheceu o problema, indicando que as suas equipas técnicas estavam totalmente mobilizadas para resolver a situação.

Uma falha que afeta todas as plataformas

As primeiras dificuldades começaram a ser sentidas pouco depois das 14 horas, com mensagens de erro como um código 502 no site ou “sem ligação à internet” nas aplicações.

Ao contrário de outros incidentes anteriores, esta falha parece não deixar qualquer porta de entrada para os utilizadores, incluindo o modo offline, que só funciona se as músicas tiverem sido previamente descarregadas.

Spotify está a trabalhar na resolução, mas sem prazo anunciado

O Spotify estará a enfrentar um "problema nos servidores", sem fornecer para já qualquer estimativa sobre o regresso à normalidade, apesar de já se notar já alguma normalidade em quase todo o mundo.

O seu site de assistência também esteve offline, o que leva a empresa a comunicar exclusivamente através do X (antigo Twitter).

O Spotify indicou apenas que está a ser desenvolvida devida correção. Até lá, os utilizadores são convidados a aguardar ou a utilizar os ficheiros descarregados, caso estejam disponíveis offline.

Este tipo de incidente, embora raro, sublinha a crescente dependência de serviços digitalizados.

O Spotify já teve interrupções semelhantes no passado, muitas vezes rapidamente resolvidas. Resta saber se esta falha seguirá a mesma tendência.