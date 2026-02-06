Cartão de Cidadão: afetados pela depressão Kristin ficam isentos de pagar
As pessoas afetadas pela depressão Kristin vão ficar isentas do pagamento das taxas associadas à emissão ou substituição do Cartão de Cidadão. A medida foi confirmada pelo Governo e surge como resposta aos prejuízos causados pelo mau tempo registado nos últimos dias em várias regiões do país.
Cartão de Cidadão: medida excecional abrange tanto a emissão como substituição
A isenção aplica-se aos cidadãos que perderam documentos ou cujos cartões ficaram danificados na sequência dos efeitos da depressão, permitindo a reposição da identificação oficial sem qualquer custo. O objetivo passa por reduzir a carga burocrática e financeira sobre quem já foi diretamente afetado pelos estragos.
Segundo a informação divulgada, esta medida excecional abrange tanto a emissão de novos cartões como a substituição de documentos inutilizados, estando integrada num conjunto mais alargado de apoios destinados às populações afetadas.
Para beneficiar da isenção, os cidadãos deverão dirigir-se aos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), onde a situação será analisada caso a caso. As autoridades sublinham que os serviços estão preparados para dar uma resposta célere, de forma a garantir o acesso rápido à documentação essencial.
A depressão Kristin provocou chuva intensa, vento forte e inundações, causando danos em habitações, infraestruturas e bens pessoais. Perante este cenário, o Governo reforça que continuará a acompanhar a situação no terreno e a adotar medidas que permitam apoiar as populações afetadas.
A emissão ou renovação terá de ser feita até ao dia 31 de março e a portaria tem efeitos a partir do dia 28 de janeiro.
Atenção que 99%, não terão direito à isenção!!!
A isenção, só se aplica, para pedidos LOCAIS! Como só há marcações para Julho, de 2026, NINGUÉM terá direito a isenção! A única hipótese, de poupar 18 euros, é pagarem 2000 euros, a algum advogado, para vos fazer o pedido.
Pedidos online estão excluídos, qualquer que seja a razão.
Se conseguirem alguém conhecido no IRN, não se esqueçam de irem, à esquadra local, declarem o CC, como perdido, ou destruído, na inundação e apresentarem prova, que foram atingidos, pela inundação. Só, na posse, desses documentos, podem requerer renovações ou novas emissões, sem pagarem os 18 euros.