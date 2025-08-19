Pode transportar os seus animais de estimação no carro?

Levar os animais de estimação connosco nas deslocações de carro é cada vez mais comum. No entanto, é importante ter em atenção que o transporte deve ser feito em segurança. Atenção às coimas.

Transporte de animais: O que diz a lei em Portugal?

O Código da Estrada, no artigo 56.º, determina que os animais não podem ser transportados de forma a comprometer a segurança do condutor ou a estabilidade do veículo. Assim, o animal nunca pode andar solto dentro do carro, sob pena de distrair o condutor ou causar acidentes. O incumprimento pode levar a coimas entre 60 e 600 euros.

Formas seguras de transportar animais no automóvel

Existem várias soluções práticas e legais para transportar cães, gatos e outros animais de estimação:

Cinto de segurança próprio para animais ligado ao arnês, mantém o animal seguro e evita movimentos bruscos.

Transportadora ou jaula ideal para gatos e animais de pequeno porte, devendo ser bem fixada ao banco ou à bagageira.

Grade ou rede divisória no caso de cães de médio e grande porte, permite transportar o animal na bagageira, separado do habitáculo.

Cadeiras e assentos especiais existem modelos próprios para cães pequenos, semelhantes às cadeiras de criança.



Transportar animais de estimação no carro é permitido e pode ser feito com toda a segurança, desde que sejam utilizadas as soluções adequadas. Garantir o conforto do animal e a segurança de todos os ocupantes do veículo é essencial para que as viagens sejam tranquilas e sem problemas legais.