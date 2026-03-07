Comprimento vs. complexidade: o que é mais importante numa palavra-passe?

Garantir a proteção das suas contas online depende diretamente da robustez da sua chave de acesso. Mas sabia que a dimensão da palavra-passe pode ser mais determinante para a sua segurança do que a variedade de caracteres utilizados? Explicamos porquê.

A distinção entre comprimento e complexidade numa palavra-passe

De acordo com as diretrizes do National Institute of Standards and Technology (NIST), embora a utilização de diversos tipos de caratceres seja benéfica, a extensão de uma palavra-passe é o fator que mais contribui para a sua eficácia.

Regra geral, o comprimento sobrepõe-se à complexidade, uma vez que sequências mais longas são substancialmente mais difíceis de quebrar por métodos de força bruta. No entanto, o ideal será combinar ambos os conceitos para maximizar a entropia - a medida que define quão imprevisível e resistente a ataques é a sua credencial.

O comprimento de uma palavra-passe refere-se estritamente ao número total de caracteres que a compõem, sejam eles letras, algarismos ou símbolos. Quanto maior for esta contagem, maior será o esforço computacional necessário para que um cibercriminoso consiga adivinhar a combinação correta.

Por outro lado, a complexidade diz respeito à diversidade dos elementos utilizados. Uma palavra-passe composta apenas por letras minúsculas é considerada fraca. Contudo, ao misturar maiúsculas, números e caracteres especiais, a sua complexidade aumenta.

É fundamental notar que utilizar termos comuns, como nomes próprios ou figuras públicas, retira força à palavra-passe, mesmo que adicione símbolos. Por exemplo, uma combinação como "CristianoRonaldo7!" seria rapidamente decifrada, pois baseia-se em padrões previsíveis e palavras existentes em dicionários, em vez de uma sequência aleatória.

Por que razão as palavras-passe longas são mais eficazes?

Apesar de muitos sistemas exigirem requisitos mínimos de complexidade (como a inclusão de pelo menos um número ou uma letra maiúscula), o tempo necessário para comprometer uma conta diminui drasticamente se a palavra-passe for curta. A matemática da cibersegurança demonstra que o volume de caracteres tem um impacto exponencial na proteção.

Para ilustrar este ponto, considere que uma palavra-passe com oito caracteres, mesmo que inclua símbolos e números, pode ser descoberta por um atacante em aproximadamente oito horas.

Em contrapartida, uma sequência com 12 caracteres pode levar cerca de 2000 anos a ser descodificada, ainda que utilize apenas letras. Isto acontece porque cada caractere adicional aumenta drasticamente o número de combinações possíveis, tornando o trabalho dos cibercriminosos virtualmente impossível.

