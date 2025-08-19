Shinobi: Art of Vengeance, o regresso do guerreiro

Lembram-se de Shinobi, o jogo de ação ninja desenvolvido pela SEGA que tantas deliciosas horas nos levou na década de 90 (e seguintes)? Pois bem, está de regresso com Shinobi: Art of Vengeance.

É um daqueles jogos intemporais e que nem o lento passar dos anos, o consegue levar ao esquecimento. Um jogo desenvolvido pela SEGA, numa época dourada dos videojogos. Época dourada tanto para a marca japonesa (que na altura era uma das principais no mercado), como para os jogadores que se encontravam a assistir ao nascimento de uma arte (os videojogos são uma forma de arte) que se encontra em constante evolução até aos dias de hoje.

Com o Spectrum 48K como pano de fundo, amigos para partilhar a experiência e muitos Capri-Sun para refrescar, muitas foram as tardes passadas em redor deste fantástico jogo de ação.

E eis que agora, passados mais de 30 anos, a SEGA prepara-se para fazer regressar Shinobi num reboot onde voltamos a encontrar Musashi e amigos. O desenvolvimento do jogo encontra-se a cargo da equipa que foi responsável pelo desenvolvimento de Streets of Rage 4.

De regresso está Musashi, que regressa como mestre das artes Ninja. Após encontrar a sua vila incendiada e seu clã misteriosamente transformado em pedra, Musashi pare numa demanda em busca de vingança, desconhecendo que irá enfrentar um mal inesperado e poderoso.

Pelo caminho (numa perspetiva 2D lateral) vai ter de dar uso ao seu vasto arsenal de ataques e armas ninja, incluindo a grande katana Oborozuki, Kunai, artes Ninjutsu e Ninpo para derrotar os vários inimigos que se lhe vão colocar.

Durante a ação, Musashi poderá libertar combos ilimitadas com movimentos de combate únicos, adquirir amuletos para habilidades especiais e vai descobrir ferramentas Ningi para superar obstáculos e descobrir novos caminhos.

Shinobi: Art of Vengeance srá lançado para PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X a 28 de agosto.