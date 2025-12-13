A construção de um novo Império Romano com Nova Roma

Nova Roma, é um jogo de estratégia (city building ou construção de cidades) que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios independentes Lion Shield, e cujo tema é o Império Romano. E está prestes a partir para a conquista de um novo Império.

Os estúdios americanos Lion Shield encontram-se a trabalhar no seu próximo titulo, Nova Roma que, apesar de só ser lançado em 22 de janeiro do próximo ano, já tem uma demo no Steam.

Nova Roma é um jogo de estratégia que assenta sobre a temática do Império romano e, seguindo uma jogabilidade de construção de cidades, pede aos jogadores que construam um novo Império Romano, a partir de um pequeno vilarejo.

O jogo convida os jogadores a fugirem das armadilhas de um Império Romano que se encontra em franca decadência e a pegarem nas rédeas duma pequena vila dissidente, transformando-a numa verdadeira metrópole próspera e viva.

Para tal todas as responsabilidades terão de ser assumidas pelo jogador. Desde gerir e manter as complexas cadeias de fornecimento de matérias-primas, passando pela gestão do bem-estar da população, controlo do bem estar social, desenvolver a pesquisa de novas tecnologias e infraestruturas, manipular o próprio terreno ou até mesmo redirecionando o fluxo de água para atender às necessidades duma população em franco crescimento.

Todas as mecânicas do jogo desafiarão ao máximo as habilidades de construção de cidades, até mesmo dos jogadores mais batidos. Por um lado, terão de se adaptar às fortes chuvadas que causam inundações e devastação, lutar contra invasões bárbaras, entre muitos outros desafios, e tudo isto enquanto tentam satisfazer as necessidades dos cidadãos com comidas requintadas, entretenimento e leis.

Enquanto os jogadores trabalham arduamente e desfrutam dos frutos do seu trabalho, os deuses do panteão romano estão a observar e, se não forem apaziguados, o castigo cairá sobre a terra.

A ideia é bastante simples: partindo de uma humilde aldeia, o jogador vai ter de liderar um pequeno grupo de cidadãos que fogem da decadência do império romano e construir uma sociedade que fará a inveja do mundo por milênios, desde que os deuses sejam mantidos satisfeitos e os bárbaros afastados.

Nova Roma só será lançado no próximo ano mas, entretanto, já há uma demo disponível no Steam.