Planet Zoo 2 destaca leões, emoções e bem-estar animal num novo trailer

A Frontier Developments revelou o primeiro episódio da série Feature Focus de Planet Zoo 2, uma iniciativa criada para apresentar em maior detalhe algumas das principais novidades do aguardado simulador de gestão zoológica.

Este vídeo inaugural, intitulado Awe-inspiring Animals, coloca os holofotes sobre os impressionantes leões-da-África-Ocidental e demonstra como os animais terão um papel ainda mais realista e envolvente na experiência de jogo.

Neste primeiro olhar aprofundado, os jogadores podem conhecer de perto os comportamentos únicos destes majestosos predadores, bem como as suas necessidades específicas de bem-estar. A Frontier reforça assim a sua aposta na autenticidade e no realismo que tornaram a série Planet Zoo uma referência dentro do género, dando maior importância à forma como cada espécie interage com o ambiente que a rodeia.

Uma das novidades mais relevantes apresentadas no vídeo é o novo sistema de emoções. Em Planet Zoo 2, os animais passam a exibir comportamentos dinâmicos influenciados diretamente pelo seu estado emocional. O humor de cada animal é determinado pela qualidade do habitat, pelos cuidados recebidos e pelas condições gerais de bem-estar, criando situações mais naturais e aumentando a profundidade da gestão dos parques zoológicos.

De acordo com a Frontier, os animais reagirão de forma visível às condições em que vivem. Quando não recebem enriquecimento suficiente ou quando existem falhas no fornecimento de alimentos e água potável, poderão demonstrar sinais de apatia e falta de energia. Por outro lado, quando os seus requisitos são devidamente satisfeitos, apresentarão uma maior variedade de comportamentos naturais, evidenciando saúde, vitalidade e conforto no habitat.

O vídeo acompanha particularmente a leoa Zuri e o leão Tao, oferecendo exemplos práticos de como estas novas mecânicas funcionam em jogo. Através destes dois animais, os jogadores podem observar as diferenças de comportamento resultantes das condições ambientais e perceber de que forma as suas decisões enquanto gestores terão um impacto direto na vida dos habitantes do zoológico.

Com esta primeira apresentação, Planet Zoo 2 demonstra a intenção de elevar o nível de realismo da série, tornando os animais mais expressivos e reativos do que nunca. A combinação entre comportamentos detalhados, necessidades específicas de cada espécie e um sistema emocional mais complexo promete oferecer uma experiência de gestão mais profunda e recompensadora para os fãs do género.

A Frontier Developments confirmou ainda que mais episódios da série Feature Focus serão divulgados futuramente, revelando outras funcionalidades e melhorias que irão integrar Planet Zoo 2 antes do seu lançamento em Outubro deste ano.