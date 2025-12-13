Perdeu o passaporte português? Saiba como pedir um novo “Passaporte Azul” em Portugal

Perder o passaporte é uma situação sempre delicada, sobretudo quando envolve viagens iminentes. Em Portugal, o processo para requerer um novo passaporte não ordinário português, vulgarmente designado por “Passaporte Azul”, está bem definido e depende de alguns passos essenciais que devem ser cumpridos com rigor.

O que é, afinal, o chamado “Passaporte Azul”

O chamado “Passaporte Azul” não é o passaporte ordinário português.

Esta expressão é usada informalmente para se referir ao passaporte temporário português, um documento de viagem provisório, emitido apenas em situações excecionais, normalmente associadas a:

Perda ou roubo do passaporte.

Impossibilidade comprovada de emissão atempada do passaporte eletrónico normal.

Necessidade urgente de deslocação, devidamente justificada.

O passaporte temporário tem validade limitada, pode ter restrições quanto aos países de destino e não substitui plenamente o passaporte eletrónico comum.

O que acontece quando perde o passaporte em Portugal

Quando um cidadão perde o passaporte em território nacional, o procedimento normal é:

Comunicar a perda ou roubo às autoridades.

Requerer uma segunda via do passaporte eletrónico ordinário, e não um passaporte temporário.

O passaporte temporário só é considerado quando existe urgência comprovada e não é possível aguardar os prazos normais de emissão.

Comunicar a perda ou roubo é obrigatório

A perda ou roubo do passaporte deve ser comunicada de imediato à PSP ou à GNR.

Este passo é essencial para:

Anular o documento perdido.

Evitar a sua utilização fraudulenta.

Permitir o avanço de qualquer pedido de novo documento de viagem.

O comprovativo da participação policial é, regra geral, exigido no processo.

Como pedir o passaporte temporário?

O passaporte tem de ser tirado pela própria pessoa e apenas nos balcões das Lojas do Passaporte nos Aeroportos de Lisboa e Porto. No estrangeiro, pode pedir o passaporte temporário nos postos consulares.

Para pedir o passaporte temporário precisa de:

Comprovativo de viagem;

Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade;

Documento que explique o porquê do pedido urgente do passaporte temporário.

No caso do passaporte temporário ser pedido para um menor de 18 anos ou para uma pessoa em regime do maior acompanhado, é preciso apresentar também:

Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade dentro da validade;

Documento de identificação válido da pessoa que detém as responsabilidades parentais ou acompanhante do maior (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte);

Documento que comprove que a pessoa que detém as responsabilidades parentais vive legalmente em Portugal (passaporte válido ou um visto válido, ou autorização de residência), se essa pessoa for estrangeira).

O passaporte temporário é emitido no dia da viagem, não é eletrónico.

Prazos e custos

Passaporte temporário : o passaporte temporário tem validade de um ano.

: o passaporte temporário tem validade de um ano. Quanto custa: este documento de identificação tem um custo de 150€.

Em resumo...

O Passaporte Temporário é um documento emitido em situações excecionais, quando se comprove a urgência na emissão do documento de viagem e a necessidade de obter esse documento em prazos inferiores ao estipulado na lei.

Por se tratar de um documento de emergência, não contém microchip sem contacto e, por esse motivo, não é um Passaporte Eletrónico.

O Passaporte Temporário é emitido no próprio dia da viagem e tem validade máxima de um ano. Deve ser substituído por um Passaporte comum logo que possível, ainda que esteja dentro do prazo de validade.

