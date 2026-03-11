Piko Health quer trazer a medicina preventiva moderna para mais pessoas em 2026

Há um padrão que se repete com demasiada frequência: muitas pessoas só “entram no radar” do sistema de saúde quando já existe um problema instalado. De forma inovadora, a Piko Health, startup portuguesa em fase de desenvolvimento, quer inverter esta lógica com uma proposta centrada em biomarcadores, acompanhamento clínico e uma app para monitorização ao longo do tempo, com lançamento previsto para 2026 em Portugal e chegada ao Reino Unido nos meses seguintes.

A promessa é simples de explicar (e difícil de executar bem): usar análises clínicas avançadas para identificar tendências, riscos e sinais precoces mesmo antes de surgirem sintomas. Seguidamente conseguir traduzir esses dados em algo útil e acionável, sem transformar cada resultado fora do “normal” numa fonte de ansiedade.

Queremos ajudar as pessoas a compreender melhor o que se passa no seu corpo antes de surgirem problemas. A medicina preventiva só funciona quando os dados são claros, contextualizados e acompanhados por profissionais de saúde.

CEO da Piko Health, Eduardo Alves

O que a Piko Health está a construir

De acordo com a informação partilhada pela empresa, o serviço assenta em três pilares:

Análises clínicas avançadas , realizadas com parceiros laboratoriais;

, realizadas com parceiros laboratoriais; Interpretação e contexto clínico , com revisão por médicos acreditados;

, com revisão por médicos acreditados; Uma app onde cada pessoa pode acompanhar resultados e evolução ao longo do tempo.

Em teoria, isto aproxima a medicina preventiva de um modelo mais contínuo: em vez de “um check-up e adeus”, existe um histórico, uma leitura longitudinal e uma tentativa de reduzir a fricção que leva tantas pessoas a adiar exames durante anos.

Uma plataforma que pretende aproximar a medicina preventiva das pessoas através de biomarcadores, acompanhamento clínico e tecnologia.

Biomarcadores: o que são e porque é que importam

Os biomarcadores são indicadores biológicos mensuráveis (frequentemente no sangue) que ajudam a observar processos no organismo. Dependendo do painel e do contexto, podem sinalizar alterações associadas a risco cardiometabólico, inflamação, défices nutricionais, alterações hormonais, função hepática/renal, entre outros.

O ponto importante aqui não é “o biomarcador X dá positivo” — porque isto raramente é binário — mas sim a combinação de fatores, a evolução ao longo do tempo e a interpretação por um profissional que sabe distinguir o que é ruído do que é sinal.

IA na saúde: útil, mas não pode ser “oráculo”

A Piko refere o uso de Inteligência Artificial para analisar grandes volumes de dados e identificar padrões relevantes. Isto faz sentido, sobretudo quando existem múltiplas variáveis e histórico longitudinal. Ainda assim, há um detalhe que separa um produto sério de uma app “gira”: contexto clínico.

É positivo ver a empresa sublinhar que a tecnologia não substitui a prática clínica e que os resultados serão revistos por médicos. Na prática, o valor está em:

explicar o que cada resultado significa (e o que não significa);

evitar conclusões apressadas com base num único valor isolado;

orientar próximos passos: repetição, investigação adicional, encaminhamento, ou apenas “monitorizar”.

Porque é que este tipo de abordagem está a ganhar espaço

O tema da prevenção não é novo, o que agora muda é a combinação de tecnologia, acessibilidade e literacia em saúde. Organizações internacionais têm reforçado que a prevenção, a redução de fatores de risco e a deteção precoce são críticas para reduzir o impacto das doenças não transmissíveis. Para contexto geral: OMS – doenças não transmissíveis.

Quando bem feito, um serviço destes pode ajudar a chegar mais cedo ao médico certo, com a informação certa, e com menos “tentativas e erros” pelo caminho. Quando mal feito, cria alarmismo, excesso de exames e decisões com base em dados mal interpretados. A diferença está no rigor clínico e na forma como a informação é comunicada.

Uma nota importante

Este artigo tem natureza informativa e não substitui aconselhamento médico. Resultados laboratoriais devem ser interpretados no contexto clínico individual, por profissionais de saúde qualificados.

Em resumo: a Piko Health está a apontar para um espaço onde há procura real, isto é, prevenção com menos fricção e mais continuidade. O sucesso vai depender de algo muito simples: transformar dados em decisões úteis, sem ruído e sem promessas vazias.

