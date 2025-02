Alertas de radares de velocidade em grupos do WhatsApp e Facebook vão levar a multas

Com o aparecimento das redes sociais e outras plataformas de comunicação digitais, a informação sobre locais onde estão instalados radares de velocidade e operações STOP ficou mais acessível. A partilha de informação é uma prática comum, mas em breve poderá haver multas que poderão chegar aos 20 mil euros.

Divulgação de radares: lei ainda está em elaboração, mas já há bases legais para aplicar multas

É uma prática comum nos condutores em Portugal e em breve pode levar a multas que podem chegar aos 20 mil euros na vizinha Espanha. De acordo com as informações recentes, a Direção Geral de Trânsito de Espanha vai endurecer as penalizações para todos os que divulgam operações STOP em redes sociais e outras plataformas de comunicação.

De relembrar que recentemente um tribunal de Vigo condenou um administrador de um grupo de WhatsApp e mais 20 utilizadores por alertarem sobre a localização de controlos policiais.

Do que se sabe, as sanções podem variar entre 600 euros por cada aviso para os membros do grupo. No caso do administrador do grupo, o valor pode chegar aos 1.200 euros. De referir que o caso de Vigo teve grande repercussão e levou ao encerramento de vários grupos, cujos responsáveis preferiram encerrar as atividades a correr o risco de enfrentar sanções pesadas.

Segundo é revelado, a legislação espanhola ainda está em elaboração, mas já há bases legais para aplicar sanções. As autoridades argumentam que tais avisos comprometem investigações em curso e facilitam a fuga de infratores, especialmente no combate ao crime organizado e à condução sob efeito de álcool ou drogas.

Para saber quem partilha este tipo de informações, elementos das autoridades policiais têm-se "infiltrado" em grupos de partilha deste tipo de informação. Os administradores de grupos onde tem sido partilhado este tipo de informação têm manifestado preocupação, pois não sabem até que ponto as forças de segurança podem aceder e usar as conversas sem mandado judicial.

Os administradores referem que a regra continua a ser que apenas a possibilidade de divulgação de radares fixos, visto que a própria Direção Geral de Trânsito espanhola também fornece essa informação publicamente.