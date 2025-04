Vem aí o CMF Phone 2 Pro da Nothing! Saiba quando chega

A Nothing já é uma das marcas de referência no mundo Android. Depois do lançamento recente do Nothing 3a e 3a Pro, a sua sub-marca CMF fez saber que vai lançar o novo CMF Phone 2 Pro. Saiba quando chega.

CMF Phone 2 chega a 28 de abril

O CMF Phone 2 será o sucessor do CMF Phone 1 da sub-marca CMF da Nothing. Embora os detalhes oficiais ainda sejam limitados, várias fontes e rumores oferecem uma visão geral das possíveis especificações e características deste dispositivo. Uma coisa é certa, o novo CMF Phone 2 Pro chega a 28 de abril.

Design e Ecrã

Espera-se que o CMF Phone 2 apresente um design refinado com um acabamento texturizado especial e elementos personalizáveis, mantendo a estética característica da marca. O dispositivo poderá estar disponível em cores como preto, laranja e azul. Quanto ao ecrã, algumas fontes indicam um painel AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080 x 2400 píxeis, enquanto outras sugerem um tamanho de 6,78 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

Câmaras

Dizem os rumores que este smartphone chegará com uma câmara traseira de 50 MP. No entanto, outras fontes mencionam uma configuração de câmara tripla, composta por sensores de 50 MP, 8 MP e 2 MP. Na frente, espera-se uma câmara de 16 MP ou 20 MP para selfies.

Desempenho e Armazenamento

O CMF Phone 2 poderá vir equipado com um processador MediaTek Dimensity, possivelmente o Dimensity 7400 ou 8050, ou então Snapdragon 7s Gen 3. Ao nível de memória RAM, poderá haver uma versão com 6 GB ou 12 GB e com armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB, respetivamente.

Bateria e Carregamento

Especula-se que o dispositivo tenha uma bateria de 5000 mAh ou 5500 mAh, suportando carregamento rápido de 44W ou 67W.

​Sistema Operativo e Conectividade

Este novo smartphone deverá vir com Android 15 e obviamente com a interface Nothing OS 3. Em termos de conectividade, espera-se suporte para 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ou 5.4, NFC e USB Tipo-C

No mesmo dia, ou seja a 28 de abrail, a CMF vai também apresentar três novos produtos de áudio: CMF Buds 2, Buds 2a e Buds 2 Plus.