Chegaram os novos Phone (3a) e Phone (3a) Pro da Nothing

A Nothing apresentou hoje a série Phone (3a), que elevam a fasquia da sua linha de gama média. Com funcionalidades ainda mais avançadas, com a série Phone (3a) a Nothing vem proporcionar uma experiência melhorada em todos os aspetos. Conheça as novidades.

Design

Tanto o Phone (3a) como o Phone (3a) Pro apresentam um aspeto mais sofisticado, com painéis traseiros de vidro melhorados, maior simetria na estrutura interna e detalhes visuais refinados. A série Phone (3a) também melhora a durabilidade com uma classificação IP64.

Sistema de Câmaras

A série Phone (3a) apresenta o sistema de câmara mais avançado da Nothing, com um sensor principal de 50MP aprimorado e um sensor ultra grande-angular da Sony, além de zoom ótico pela primeira vez.

Tudo é alimentado pelo TrueLens Engine 3.0, que combina algoritmos computacionais avançados, processamento por IA e tecnologia de multi-frame para oferecer fotografia profissional e realista.

Câmara telefoto do Phone (3a)

O Phone (3a) conta com uma câmara telefoto de 50MP e abertura rápida f/2.0 para capturas detalhadas a uma distância focal equivalente a 50mm. O zoom ótico de 2x proporciona uma qualidade de aproximação superior, enquanto a elevada resolução permite um zoom sem perdas de até 4x. Quando é necessário aproximar ainda mais, o Phone (3a) utiliza algoritmos de clareza por IA para um zoom ultra de 30x.

Câmara periscópio do Phone (3a) Pro

A câmara periscópio do Phone (3a) Pro combina um sensor Sony LYTIA 600 de 1/1,95 polegadas com uma distância focal equivalente a 70mm e abertura f/2.55. Com estabilização ótica de imagem, permite capturas de alta qualidade em qualquer condição de iluminação.

O zoom ótico de 3x é perfeito para retratos, e o sensor de 50MP proporciona um zoom sem perdas de até 6x. Com reforço da IA, desbloqueia um zoom ultra de 60x. O Phone (3a) Pro também supera smartphones topo de gama em fotografia telemacro, focando objetos a apenas 15cm de distância.

Desempenho

O processador Snapdragon® 7s Gen 3 oferece um desempenho revolucionário, acelerado pelas otimizações do Nothing OS. O CPU é 33% mais rápido que o do Phone (2a), enquanto a GPU Qualcomm® Adreno™ melhora os gráficos em 11%. A série Phone (3a) é 92% mais eficiente no processamento de tarefas de IA e beneficia de recursos Snapdragon Elite Gaming™.

O RAM Booster combina RAM física e virtual, permitindo até 20GB de memória, e a câmara de vapor de 4.500 mm² reduz a temperatura em 23% comparado ao Phone (2a).

Bateria e Carregamento

A série Phone (3a) inclui baterias de 5000mAh, proporcionando até dois dias de autonomia com uma carga completa. O carregamento rápido de 50W garante 50% da bateria em menos de 20 minutos.

Ecrã

Os Phone (3a) e Phone (3a) Pro possuem ecrãs de 6,77 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120Hz. O brilho pode atingir 3000 nits, um aumento de 131% face ao Phone (2a).

Nothing OS

O Nothing OS 3.1, baseado no Android 15, oferece estabilidade, utilidade e personalização. O Phone (3a) Pro também suporta eSIM. A série receberá três anos de atualizações do Android e seis anos de atualizações de segurança.

Disponibilidade e Preços

Phone (3a): Disponível em Preto, Branco e Azul

8+128GB - €349

12+256GB - €399

Phone (3a) Pro: Disponível em Cinza e Preto

12+256GB - €479

O Pplware já tem em testes os novos Nothing. Em breve lançaremos as nossas primeira impressões.