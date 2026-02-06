Será desta? Starlink estará a preparar o seu próprio smartphone

Enquanto se aguarda a criação de uma rede altamente hipotética de centros de dados no espaço para a IA, a SpaceX e a Starlink podem lançar algo mais realista: um smartphone! As peças do puzzle têm-se encaixado ultimamente e agora tomam novamente forma.

Starlink prepara o seu próprio smartphone

Há anos que circulam rumores de que a Starlink planeia lançar o seu próprio smartphone. De acordo com três fontes da Reuters, o projeto está de facto em curso, mas os detalhes, claro, estão a ser mantidos em segredo. Elon Musk afirmou na semana passada que um smartphone da SpaceX “não está descartado a longo prazo”.

Mas seria um dispositivo “muito diferente dos smartphones atuais”, continuou, antes de regressar à sua obsessão atual. O dispositivo seria “otimizado para executar redes neuronais”, que teriam de “oferecer o máximo desempenho por watt”. Tudo isto não nos leva a lado nenhum, mas várias pistas sugerem que, desta vez, Elon Musk não está apenas a dizer disparates.

A Starlink implementou de facto a infraestrutura necessária para um serviço telefónico por satélite. Vários operadores já começaram a oferecê-lo, mesmo que atualmente esteja limitado ao envio de mensagens de texto em áreas com cobertura insuficiente ou inexistente. Eventualmente, esta ligação por satélite deverá oferecer serviços comparáveis ​​aos das redes celulares tradicionais (chamadas, navegação na web).

Planos de Elon Musk mostram tudo claro

Se a Starlink algum dia lançar o seu próprio smartphone, a subsidiária da SpaceX terá de ultrapassar um obstáculo: as operadoras tradicionais. É pouco provável que gostem de ser ultrapassadas por uma concorrente potencialmente poderosa. Um telefone Starlink dificilmente funcionará sem acesso a redes 4G/5G. Aceder a um satélite em ambientes interiores continua a ser muito difícil! Sem mencionar que a implantação e a manutenção da constelação ainda exigem investimentos consideráveis.

A Starlink é já a maior operadora de satélites do mundo, com mais de 9 milhões de utilizadores do seu serviço de internet de banda larga. Em apenas seis anos, a constelação expandiu-se para aproximadamente 9.500 satélites, dos quais quase 650 já estão dedicados ao acesso direto ao dispositivo. Durante a fusão entre a SpaceX e a xAI, Elon Musk explicou que o objetivo era fornecer uma cobertura celular completa em todo o planeta.

Isto abriria automaticamente as portas a novos mercados e, potencialmente, a novos dispositivos. É inegável que a empresa já não esconde as suas ambições. No final do ano passado, foi anunciado o registo da marca “Starlink Mobile” após a compra de frequências da EchoStar por quase 20 mil milhões de dólares. Para já, a Starlink posiciona-se como uma oferta complementar, mas o grupo constrói as bases para permitir a sua independência.