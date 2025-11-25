Qualcomm: suporte Android ao AirDrop da Apple vem para mais smartphones

A fragmentação entre os ecossistemas Android e iOS tem sido historicamente uma barreira à partilha de ficheiros, mas parece que estas barreiras começam a cair. Após a recente notícia de que a Google modificou o Android para tornar o Pixel 10 compatível com o AirDrop, parece que ainda mais utilizadores irão beneficiar.

AirDrop da Apple no Android em mais smartphones

A Qualcomm confirmou que trabalha para levar a funcionalidade de partilha de ficheiros multiplataforma aos smartphones com os seus processadores Snapdragon. Isto implicaria um aumento significativo do número de dispositivos Android capazes de aderir ao Quick Share e à compatibilidade com o AirDrop. A notícia surge após o anúncio da Google de ter ativado discretamente o suporte AirDrop na sua linha Pixel 10.

Embora inicialmente parecesse uma vantagem exclusiva do hardware da Google, a fabricante de chips Qualcomm anunciou que não será esse o caso. Em resposta a um anúncio da Google sobre a plataforma no X, a Qualcomm reagiu. Esta resposta é significativa por diversos motivos. Por um lado, confirma que a interoperabilidade não dependerá exclusivamente do chip Tensor da Google.

Além disso, sugere uma ampla implementação, dado que a maioria dos smartphones Android topo de gama utiliza Snapdragon. Poderia chegar aos modelos intermédios. Um aspeto importante é a tecnologia associada. Tem havido especulações de que a União Europeia teria forçado a Apple a substituir o seu protocolo proprietário AWDL como parte da DMA. No entanto, a documentação da UE apenas exige que a Apple implemente o Wi-Fi Aware para interoperabilidade básica, algo que já fez.

Qualcomm vai alargar o suporte a mais equipamentos

No entanto, o AWDL e o Wi-Fi Aware não são compatíveis entre si e podem coexistir. A grande reviravolta é que a Google não contou com o abandono da tecnologia por parte da Apple. Em vez disso, a Google adicionou suporte para AWDL diretamente na Partilha Rápida. Isto significa que os engenheiros do Android construíram uma ponte para o protocolo da Apple, em vez de esperar que a Apple mudasse a sua base.

Agora, com a Qualcomm a entrar na disputa para ativar este suporte ao nível do chip ou da plataforma nos dispositivos Snapdragon, a funcionalidade deixará de ser uma vantagem exclusiva dos telefones Pixel. Embora ainda não haja uma lista dos modelos que receberão a atualização primeiro, nem uma data exata para além de "futuro próximo", o cenário é claro.

A era dos problemas de comunicação entre o Android e o iPhone está a chegar ao fim. Resta saber se a Apple reagirá impedindo esta compatibilidade, embora, dados os problemas regulatórios que tem enfrentado nos últimos anos, tal pareça improvável.