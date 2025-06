Samsung não perdeu tempo e já gozou com o design “Liquid Glass” da Apple

Uma das maiores novidades da Apple na WWDC deste ano foi a sua nova linguagem de design, Conhecida como “Liquid Glass”, será uma parte essencial da próxima atualização do iOS 26. Claro que a Samsung não perdeu tempo e já veio a público gozar com esta e outras novidades, que já tem há muito tempo.

Samsung não perdeu tempo

Durante a sua apresentação na WWDC 2025 de hoje, a Apple anunciou o iOS 26, o novo esquema de marca que estará alinhado com o próximo ano para cada uma das plataformas da empresa. Este virá com uma nova linguagem de design chamada "Liquid Glass".

A Apple chama à nova linguagem de design "expressiva", o que soa um pouco familiar, mas, na verdade foi a Samsung que teve algumas coisas a dizer sobre esta atualização. Enquanto a apresentação decorria, a Samsung recorreu ao Twitter/X para fazer alguns comentários.

A empresa abordou inicialmente a "interface de utilizador elegante e de vidro" do iOS 26 em referência à sua própria reformulação, a One UI 7, que começou a ser implementada no início deste ano. A reformulação da Samsung parece de facto repleta de vidro e elementos translúcidos, mas não no mesmo sentido da atualização da Apple, mas é interessante ver as várias semelhanças entre as duas experiências.

Não gozou só com o design "Liquid Glass"

De seguida, a Samsung aproveitou para anunciar que foi a primeira a apresentar algumas das novas funcionalidades de IA da Apple. A Apple anunciou que o iOS vai suportar a Tradução ao Vivo em aplicações como Mensagens, FaceTime e Telefone para ajudar os utilizadores a comunicar em diferentes idiomas.

A Samsung apresentou as suas capacidades de tradução com tecnologia de IA para a série Galaxy S24 no ano passado e, desde então, foram expandidas para muitos outros dispositivos Galaxy. Além disso, a Samsung goza com o Apple Watch, que acaba de adicionar algumas funcionalidades de IA.

A Apple anunciou um "companheiro de treino" com IA e várias outras características menores. As funcionalidades com IA no Galaxy Watch, segundo o próprio site da Samsung, incluem respostas inteligentes a mensagens e alguma análise de sono/energia. A Samsung sente-se certamente ousada ao dizer que o Galaxy Watch "já sabe quando está demasiado cansado para se importar".

A Apple voltou a copiar o Android?

Outras características nas novas atualizações da Apple provenientes do Android incluem as novas funcionalidades de triagem de chamadas e assistência de espera. Estas parecem cópias diretas das funcionalidades de triagem de chamadas e espera para mim do Google Pixel, que estavam disponíveis desde 2018.

Este é apenas mais um caso em que a Samsung aproveita as (aparentes) novidades da concorrência para mostrar como inova. Muitas das características do novo iOS são já bem conhecidas, como mostrado, mas a Apple certamente que as irá diferenciar e trazer alguma inovação, não sendo assim uma cópia direta.