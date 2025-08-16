WhatsApp revoluciona chamadas de grupo com novas ferramentas interativas

O WhatsApp anunciou um conjunto de novas funcionalidades destinadas a transformar a experiência das chamadas de grupo. Quer torná-las mais fáceis de organizar e mais dinâmicas. As atualizações introduzem a capacidade de agendar chamadas, novas formas de interação durante as conversas e melhorias na gestão das ligações de chamada.

WhatsApp revoluciona chamadas de grupo

A principal novidade é a possibilidade de planear chamadas com antecedência, uma ferramenta útil tanto para coordenar encontros familiares como para agendar reuniões de trabalho. A empresa explica que, a partir de agora, os utilizadores podem "agendar chamadas e convidar pessoas ou grupos para aderir com antecedência ao premir o botão + no separador Chamadas e selecionar 'Agendar chamada'".

Esta nova funcionalidade permite uma gestão centralizada e eficiente. Todas as chamadas agendadas ficam visíveis e podem ser geridas no separador "Chamadas", que apresentará uma lista dos participantes e as respetivas ligações. Para maior conveniência, estas ligações podem ser adicionadas diretamente ao calendário pessoal do utilizador ou partilhadas com outros contactos. O sistema garante ainda que "todos os participantes vão receber uma notificação quando uma chamada estiver prestes a começar", assegurando que ninguém perde o compromisso.

Para além do planeamento, a interatividade durante as chamadas foi reforçada. Os utilizadores dispõem agora de novas formas de participar sem interromper o fluxo da conversa. Foi introduzida a opção de "levantar a mão", um gesto virtual para indicar que se pretende falar, e a possibilidade de enviar reações para expressar opiniões de forma rápida e visual.

Traz com novas ferramentas interativas

As ligações para chamadas também receberam uma atualização significativa. O criador de uma ligação será agora notificado sempre que um novo participante se juntar à chamada, facilitando o controlo sobre quem está presente, especialmente em grupos maiores ou mais abertos.

A empresa fez questão de sublinhar que, apesar das novas funcionalidades, a segurança continua a ser uma prioridade máxima, reiterando que todas as mensagens e chamadas pessoais no WhatsApp "são protegidas por encriptação ponto a ponto".

Com estas melhorias, o WhatsApp espera que as chamadas se tornem "ainda mais divertidas e produtivas", mostrando-se disponível para receber o feedback dos utilizadores sobre as novas ferramentas implementadas. A atualização está a ser distribuída globalmente e deverá ficar disponível para todos os utilizadores nos próximos dias.