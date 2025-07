DIGI lançou versão app da My DIGI para Android e iOS

Depois do portal, a DIGI anunciou hoje o lançamento da app My DIGI, reforçando o seu compromisso em oferecer aos clientes mais liberdade e simplicidade na gestão dos seus serviços.

A aplicação já se encontra disponível para download gratuito em dispositivos Android e iOS, através do Google Play e da App Store.

Com esta novidade, a plataforma de gestão de serviços My DIGI deixa de ser apenas uma plataforma web, permitindo aos clientes da marca gerir os serviços que têm contratados a partir do seu telemóvel. A app My DIGI mantém todas as funcionalidades já existentes, oferecendo uma experiência otimizada para dispositivos móveis, com uma navegação mais cómoda e eficiente.

Através da app My DIGI, os clientes do serviço móvel podem:

Consultar os dados móveis e os consumos

Consultar e descarregar faturas

Consultar o código PUK

Configurar limites de consumo

Gerir a notificação de chamada em espera

Gerir as definições de privacidade

Bloquear o cartão SIM em caso de perda

Alterar os dados de faturação e os dados de contacto

Mudar de tarifário

Contratar novos serviços

Já os clientes do serviço de net, podem consultar os dados do seu serviço, consultar e descarregar faturas, trocar o serviço atual e contratar outros serviços da empresa.

O registo na My DIGI é rápido e simples, bastando escolher quais os serviços contratados e seguir o processo de registo para as opções “Apenas Telemóvel”, “Apenas Fibra” ou “Fibra + Telemóvel”.