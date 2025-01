Chegou o My DIGI! O portal de clientes DIGI

A DIGI já está instalada em Portugal há algum tempo, mas ainda a serviços que têm vindo a ser implementados. Recentemente passou a estar disponível a plataforma My DIGI, a área de clientes DIGI online.

My DIGI estará também disponível em app

Agora já é possível usar a My DIGI, a área de cliente feita a pensar nos clientes DIGI, onde é possível gerir serviços de forma fácil e intuitiva. Nesta plataforma é possível visualizar o detalhe dos consumos dos serviços, consultar as faturas e aceder à área de cliente.

Se for cliente móvel, pode consultar os consumos e os dados móveis acumulados. Também pode consultar o código PUK, gerir a notificação de chamada em espera, ou bloquear o cartão SIM em caso de perda. Se for cliente net, pode descarregar as suas faturas e aderir a mais serviços.

Criar uma conta na My DIGI é fácil. Dependendo do serviço que tenha contratado, deve selecionar entre “Apenas Telemóvel”, “Apenas Fibra” ou “Fibra + Telemóvel” e seguir os passos para completar o registo.

Se escolher “Apenas Telemóvel”, deve inserir o número de telemóvel e depois o código de verificação que irá receber no mesmo. Optando por “Apenas Fibra”, deverá clicar em “Continuar” e inserir o e-mail e o NIF associado ao titular do contrato de internet. Se for cliente de internet e telemóvel, deve seguir os mesmos passos da opção “Apenas Telemóvel”.

Por agora, a My DIGI está disponível através do website. Brevemente, também estará disponível para dispositivos Android e iOS, e poderá ser descarregada no Google Play e na App Store, segundo revela a empresa.

DIGI