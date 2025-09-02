Salesforce despediu 4.000 colaboradores! A culpa é da IA

A Salesforce despediu 4.000 colaboradores da sua equipa de apoio ao cliente, reduzindo esse núcleo de cerca de 9.000 para aproximadamente 5.000 pessoas, o que representa uma redução de quase 45%.

IA ajudou a Salesforce a recuperar mais de 100 milhões de contactos

O CEO, Marc Benioff, explicou que a principal causa foi a adoção acelerada de inteligência artificial (IA).

Segundo o que foi revelado, os agentes de IA da empresa já tratam cerca de metade das interações com clientes, permitindo que os humanos se concentrem em situações mais complexas.

A IA também ajudou a empresa a recuperar mais de 100 milhões de contactos de vendas acumulados ao longo de 26 anos, que nunca tinham sido tratados.

Curiosamente, em julho de 2025, Benioff tinha afirmado que “os humanos não vão desaparecer” e que a IA iria complementar e não substituir os trabalhadores. Agora, porém, reconhece que a automação levou a uma forte redução no número de postos de trabalho.

Mesmo com este corte, a Salesforce continua a ser um gigante tecnológico, com cerca de 76.000 trabalhadores em todo o mundo.