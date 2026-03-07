Internet por feixes de luz: tecnologia nascida no Google promete 25 Gbps sem cabos

Uma tecnologia que transmite internet através de feixes de luz invisíveis poderá mudar a forma como as cidades se ligam à rede, prometendo velocidades até 25 Gbps sem necessidade de cabos subterrâneos.

Nos últimos anos, um ambicioso projeto “moonshot” que surgiu a partir do Google tem vindo a desenvolver tecnologias fascinantes para fornecer conectividade às comunidades sem necessidade de cabos subterrâneos.

No seu mais recente avanço, a Taara está agora a disponibilizar acesso à internet de alta velocidade através das cidades usando feixes invisíveis de luz.

Será que "esta luz" pode substituir a fibra?

O novo dispositivo Beam da empresa utiliza uma matriz óptica faseada montada numa placa de silício com mais de mil pequenos emissores de luz em miniatura. O sistema molda e direciona feixes de luz entre dispositivos que estão em linha de visão entre si e até 10 km de distância.

Com aproximadamente o tamanho de uma caixa de sapatos e pesando 8 kg, o Beam foi concebido para ser montado em locais elevados, como postes e no topo de edifícios altos, para utilização em áreas urbanas densamente povoadas.

A Taara afirma que o sistema é capaz de oferecer velocidades bidirecionais de transferência de dados semelhantes às da fibra, até 25 Gbps, com latência ultrabaixa.

Poderá ajudar acabar com fios e cabos nas cidades

A empresa imagina dispositivos Beam instalados em cidades e pequenas comunidades, apoiados pelos seus dispositivos maiores Lightbridge, que podem permitir conectividade em distâncias maiores de até 20 km através de barreiras naturais ou artificiais que não podem ser facilmente ultrapassadas com fibra, como terrenos difíceis ou massas de água.

A empresa afirma que o Beam permite uma instalação muito mais rápida do que a fibra, porque não é necessário obter autorizações para escavar ruas e instalar cabos subterrâneos. Um sistema equipado com Beam pode ficar operacional em apenas algumas horas.

O Beam surge após o avanço anterior da empresa em 2025, quando apresentou o seu chip controlado por software capaz de direcionar luz para permitir conectividade sem necessidade de muitas outras partes mecânicas móveis.

Taara poderá competir com ligações por satélite nalguma zonas

A sua infraestrutura Lightbridge mais antiga, destinada à transferência de dados em áreas remotas, está atualmente em utilização em 20 países, e a empresa revelou recentemente o sistema Lightbridge Pro para débito de nível de operadora.

Este conjunto de produtos deverá colocar a Taara a competir com serviços de conectividade baseados em satélites, como o Starlink e o futuro serviço Amazon Leo.

A empresa poderá ter vantagem sobre esses sistemas graças à menor latência e à rápida instalação, algo que acredita também ser útil para expandir infraestruturas de inteligência artificial em todo o mundo.