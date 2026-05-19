Spotify recua e elimina novidade que ninguém quer e ninguém pediu

Ao comemorar 20 anos, o Spotify trouxe algumas novidades interessantes para os utilizadores. Infelizmente trouxe também algumas mudanças que aparentemente não agradaram a ninguém e que também ninguém quer. Esta desaparece agora, com o Spotify a recuar e eliminar uma novidade que ninguém quer e ninguém pediu.

Spotify recua e eliminar novidade na sua app

O Spotify percebeu que as mudanças nem sempre são bem-vindas. A app de música já fazia as coisas certas há algum tempo e, embora estivesse longe da perfeição, foi adicionando funcionalidades mais interessantes e úteis.

Não se pode dizer o mesmo sobre a sua mais recente implementação. A comunidade deixou clara a sua insatisfação durante a semana, o que levou o serviço de música a recuar e a abandonar a novidade.

O Spotify fez 20 anos há poucos dias e celebrou adicionando uma espécie de funcionalidade "Unwrapped" que permite partilhar o histórico de audições das últimas duas décadas. Isso inclui as preferências e gostos.

Os utilizadores adoraram e estão a partilhar essas informações por toda a parte. No entanto, e com esta nova funcionalidade, surgiu outra que tem sido tema nas redes sociais há quase uma semana.

Estamos a falar da mudança no ícone da aplicação. Para celebrar o seu 20.º aniversário, o Spotify lançou um novo design inspirado numa bola de discoteca brilhante. Como se deve imaginar, isso não agradou a quase ninguém.

As queixas nas redes sociais são constantes. Milhares de utilizadores pedem ajuda para recuperar o ícone antigo, há centenas de menções à empresa a pedir o regresso ao ícone original e os memes estão por todo o lado.

Ícone na app que ninguém quer e ninguém pediu

Todos apontam para a mesma conclusão. Parece que quase ninguém gostou da mudança. Através da sua conta no Twitter, o Spotify respondeu a uma das publicações mais virais sobre a mudança do ícone.

Assumem que o brilho e o estilo do novo ícone não agradam a todos e que em breve ninguém terá de se preocupar com isso. Por outras palavras, o Spotify deixará de usar este ícone e voltará ao original que todos conhecem.

Do que o Spotify revelou, isso acontece "na próxima semana ". Tendo em conta que a publicação feita a 17 de maio, a mudança pode acontecer nos próximos dias, no máximo.

O que não se sabe neste momento é se o Spotify planeou adiar a mudança ou se decidiu remover o novo ícone o mais rapidamente possível para agradar aos utilizadores.

Embora seja provável que seja uma combinação de ambos, a boa notícia para quem não gosta da bola de discoteca é que já não terá de lidar com a novidade. Quem não viu esta mudança é porque usa o Spotify num Android.

A empresa trouxe a mudança apenas no iOS, por isso, quem não tem um iPhone, o ícone da aplicação continua a ser o mesmo, e não percebeu porque é que toda a gente se queixava de uma mudança que não apareceu.