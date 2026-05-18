Apple Watch poderá ganhar nova funcionalidade para detetar pressão arterial elevada

A Apple poderá estar prestes a dar mais um passo importante na área da saúde digital. Segundo novas informações, a empresa está a preparar uma nova funcionalidade relacionada com a deteção da tensão pressão arterial elevada no Apple Watch.

A novidade estará atualmente em fase de análise pela FDA, a entidade reguladora norte-americana responsável pela aprovação de dispositivos e funcionalidades médicas.

Nova funcionalidade poderá ir além dos atuais alertas de hipertensão

Atualmente, o Apple Watch já dispõe de notificações relacionadas com hipertensão em alguns mercados, como é o caso de Portugal. A funcionalidade, introduzida com o watchOS 26, utiliza o sensor ótico cardíaco para analisar a forma como os vasos sanguíneos reagem aos batimentos cardíacos ao longo de períodos de 30 dias.

No entanto, o novo relatório sugere que a Apple está a trabalhar numa versão mais avançada e refinada desse sistema. A diferença concreta ainda não foi totalmente esclarecida, mas tudo aponta para uma melhoria da precisão e da capacidade de deteção precoce.

Segundo o DigiTimes, esta nova funcionalidade já foi submetida à FDA para aprovação oficial. Isso poderá indicar que o lançamento está relativamente próximo.

Apple quer transformar o relógio num dispositivo de monitorização médica

A aposta da Apple na saúde tem sido cada vez mais evidente. Nos últimos anos, o Apple Watch passou a incluir funcionalidades como:

ECG

Deteção de fibrilhação auricular

Medição de oxigénio no sangue

Monitorização do sono

Deteção de quedas

Alertas cardíacos

A monitorização da hipertensão surge como mais uma peça desta estratégia. A hipertensão arterial continua a ser um dos maiores fatores de risco para AVC, enfartes e doenças renais, afetando milhares de milhões de pessoas em todo o mundo.

Como funciona atualmente a deteção de hipertensão?

Segundo a própria Apple, o sistema atual não mede diretamente a tensão arterial como uma braçadeira tradicional. Em vez disso, utiliza algoritmos e aprendizagem automática para identificar padrões associados à hipertensão através do sensor ótico cardíaco.

Caso sejam detetados sinais consistentes de pressão arterial elevada, o utilizador recebe uma notificação recomendando acompanhamento médico e medições convencionais com equipamento certificado.

A Apple refere ainda que o sistema foi treinado com dados de mais de 100 mil participantes e validado clinicamente em estudos com milhares de utilizadores.

Apple Watch Ultra 4 poderá estrear a novidade

Os rumores indicam que esta nova funcionalidade poderá chegar juntamente com o futuro Apple Watch Ultra 4, esperado para o final de 2026. O modelo poderá também receber um redesign e novos sensores dedicados à saúde.

Além da pressão arterial, a Apple continua igualmente a trabalhar em tecnologias de monitorização não invasiva da glicose, embora essa funcionalidade ainda pareça estar mais distante.

Ainda existem limitações

Apesar do entusiasmo em torno destas tecnologias, vários especialistas alertam que os smartwatches ainda não substituem medições clínicas tradicionais. Alguns estudos recentes indicam que os alertas podem não detetar todos os casos de hipertensão e também podem gerar falsas interpretações.

Ainda assim, muitos profissionais consideram que este tipo de funcionalidade pode ajudar na deteção precoce de problemas cardiovasculares em pessoas que normalmente não realizam avaliações médicas regulares.