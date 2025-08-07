Há más notícias para quem quiser comprar um iPhone 17 Pro na Europa

Estamos a poucas semanas de conhecer as novas propostas da Apple para os smartphones. Os rumores prometem mudanças importantes que os utilizadores precisam. Agora, a informação mais recente revela que o iPhone 17 Pro vendido na Europa será diferente num aspeto fundamental. E isto é uma má notícia para os utilizadores europeus.

O iPhone 17 Pro é um dos smartphones mais aguardados do ano. Como acontece todos os anos em setembro, a Apple renova a sua linha com novos modelos para os utilizadores mais fiéis. Mas, desta vez, o aparelho será diferente se viver na Europa. Estamos habituados a que algumas características de software não cheguem à Europa por questões regulamentares, não se esperava que isso acontecesse também com o hardware.

A informação disponível sugere que o iPhone 17 Pro europeu e chinês terão uma bateria mais pequena do que os restantes modelos por uma razão muito concreta. As fotos, vindas diretamente da linha de produção, revelam duas versões diferentes do iPhone 17 Pro. Uma para o mercado americano e outra para a China e Europa, cada uma com adaptações específicas. E tudo tem a ver com o cartão SIM.

A versão americana tem uma placa interna mais larga, concebida sem a necessidade de ter espaço para um cartão SIM físico. Isso maximiza o espaço interno e garante uma bateria de maior capacidade e maior autonomia. No entanto, a outra versão, para a Europa, onde os cartões SIM físicos ainda são muito usados, destaca-se pela capacidade de albergar uma bandeja amovível, deixando menos espaço para a bateria.

SIM muda a bateria no smartphone da Apple na Europa

Tudo indica que haverá diferenças entre a duração da bateria das diferentes versões, mas os analistas sugerem que não haverá alterações significativas na duração da bateria para a experiência do utilizador, uma vez que a otimização da empresa garantirá que a experiência oferecida por ambos os modelos seja idêntica.

As imagens, no entanto, correspondem ao iPhone 17 Pro, mas espera-se que o design interno se mantenha também para os modelos-base. Isto pelo menos no que diz respeito à estrutura interna. As diferenças entre o modelo americano e o outro ficariam por aqui, e em termos de carregamento.

Ambos os modelos ofereceriam melhorias nos tempos de recarga, à semelhança do que aconteceu com o iPhone 16 Pro. Isto porque as fotos mostram que a bateria incluiria proteção térmica para permitir um carregamento rápido. Seja como for, dentro de um mês tudo será respondido, uma vez que a Apple deverá revelar o iPhone 17 no dia 9 de setembro, embora a data ainda esteja pendente de confirmação oficial.