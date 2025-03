Apple lança o iOS 18.4 para todos. O que há de novo?

Temos vindo desde há várias semanas, junto com as versões beta, a apresentar o que a Apple tinha para apresentar no agora lançado iOS 18.4. Além desta versão, está também disponível o iPadOS 18.4, watchOS 11.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4. O que há de novo?

O que há de novo no iOS 18.4?

A Apple apresenta estas novidades, que já conhecíamos, mas que agora todos os que suportam esta versão podem experienciar.

Aplicação Apple Vision Pro

A nova aplicação Apple Vision Pro, instalada automaticamente para utilizadores do Apple Vision Pro, ajuda a descobrir novos conteúdos e experiências espaciais e permite aceder rapidamente a informações sobre o dispositivo.

Fotografias

Novos filtros para mostrar ou ocultar elementos que não estejam contidos num álbum ou sincronizados de um Mac ou

PC, na vista de biblioteca na aplicação Fotografias.

Reordenação de elementos nas coleções Tipos de conteúdo e Diversos na aplicação Fotografias.

Opções de filtros consistentes em todas as coleções, incluindo a possibilidade de ordenar primeiro por mais antigo ou mais recente na aplicação Fotografias.

Opção para ordenar álbuns por data de alteração na aplicação Fotografias.

Possibilidade de desativar as coleções Visto recentemente e Partilhado recentemente nas definições da aplicação Fotografias.

As fotografias ocultas deixam de ser incluídas na importação para um Mac ou PC se a opção Usar Face ID estiver ativada nas definições da aplicação Fotografias.

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

As sugestões de pesquisas recentes do Safari permitem retomar rapidamente tópicos anteriores ao iniciar uma nova pesquisa.

O Assistente de Configuração simplifica os passos que os pais devem seguir para criar uma conta para uma criança da família e ativa as opções predefinidas adequadas à idade, caso os pais prefiram concluir a configuração da conta de criança mais tarde.

Os limites para aplicações de Tempo de ecrã mantêm‑se mesmo que uma criança desinstale e volte a instalar uma aplicação.

A App Store inclui resumos das críticas dos utilizadores para que possa aceder facilmente a informações úteis de outros utilizadores.

Possibilidade de pausar e retomar a descarga ou a atualização de uma aplicação na App Store sem ter de recomeçar.

Novos widgets da aplicação Podcasts, incluindo o widget Programas seguidos, para seguir os seus programas favoritos, e o widget Biblioteca, para aceder às secções que utiliza com mais frequência, como Últimos episódios, Guardados e Descarregados.

A funcionalidade Música ambiente permite reproduzir música imediatamente a partir da central de controlo, assim como aceder a um conjunto de listas de reprodução selecionadas com bandas sonoras para o dia a dia.

É possível controlar robôs aspiradores compatíveis com Matter na aplicação Casa e adicioná‑los a cenários e automatizações.

Suporte para 10 novos idiomas de sistema, incluindo bengalês, guzerate, canarim, malaiala, marata, odia, panjabi, tâmil, telugu e urdu.

Apple Watch ganha nova opção de alarme, emoji e muito mais no watchOS 11.4

Os proprietários do Apple Watch podem não receber lançamentos tão grandes quanto os encontrados no iOS, iPadOS e outros, mas cada novo recurso conta.

No watchOS 11.4, a Apple tem os seguintes novos recursos e correções na loja:

Aspiradores robôs compatíveis com Matter podem ser adicionados à app Casa, bem como utilizados em cenas, automações ou simplesmente dizer “Siri, limpa a sala de estar”.

Uma opção para permitir que o alarme Sleep Wake Up entre no Modo Silencioso

Sete novos emojis adicionados ao teclado de emojis

Um problema em que a seleção de rosto pode deixar de responder ao mudar de rosto

O suporte para aspiradores de robô compatíveis com Matter e novos emojis também fazem parte de outras atualizações da Apple hoje, como o iOS 18.4.

Como referido, a versão final também está disponível para iPadOS 18.4, watchOS 11.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4.