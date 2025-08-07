Microsoft explica porque abandonou os nomes absurdos no Windows

As atualizações do Windows tiveram uma mudança de nome há alguns anos e ninguém soube a razão. Agora, a Microsoft revelou de forma clara porque abandonou os nomes absurdos no Windows. Tudo faz sentido e no final este ponto ficou muito mais simples e lógico.

Existiam nomes de versão como “Atualização de Aniversário”, “Atualização de outono para Criadores” e “Atualização de primavera para Criadores”. Claro que ninguém consegue olhar para uma destas versões e descobrir quando foram lançados. Felizmente a Microsoft acabou por abandoná-los em 2018 com o lançamento do Windows 10, versão 1803,também conhecida como Atualização de abril de 2018.

Agora, o veterano da Microsoft, Raymond Chen, partilhou mais uma vez uma informação interessante de dentro da empresa. Desta vez, Chen revelou o motivo por detrás da mudança do absurdo esquema de nomenclatura do Windows, e o motivo não é totalmente surpreendente.

Durante uma reunião geral, um executivo sénior perguntou aos funcionários se a Microsoft tinha algum preconceito inconsciente. Em termos leigos, isto significa quaisquer ideias, associações ou preconceitos que inadvertidamente existam, fora do controlo. Felizmente, um corajoso funcionário anónimo levantou-se e observou que nasceu no hemisfério sul, onde as estações são opostas às do hemisfério norte.

Portanto, uma “Atualização de outono para Criadores” do Windows 10 não fazia muito sentido, uma vez que não é outono na sua cidade natal. Isto indicava que existia um preconceito a favor do hemisfério norte e que o nome não era inclusivo. Felizmente, a gestão da Microsoft presente concordou com o ponto de vista. O esquema de nomenclatura foi alterado para algo neutro para o hemisfério no dia seguinte.

É bastante óbvio quando se pensa nisso. Além de não descrever exatamente quando uma atualização era lançada, o esquema de nomenclatura anterior assumia incorretamente que as estações eram universais. É também importante lembrar que antes eram lançadas duas atualizações de funcionalidades no ano, pelo que separar em estações era ainda mais confuso.

A Microsoft acabou por adotar o esquema de nomenclatura H1 e H2 para indicar as duas metades do ano. No final, é lançada apenas uma atualização de funcionalidade por ano, o que simplificou bastante a convenção. Para quem acompanha, o Windows 11, versão 25H2, é esperado para o final deste ano.