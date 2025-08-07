PplWare Mobile

Fim das ROM alternativas do Android. União Europeia proíbe desbloqueio do bootloader

· Android 12 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Dime says:
    7 de Agosto de 2025 às 08:37

    A UE que se preocupe com as tampas das garrafas…

  2. Mário says:
    7 de Agosto de 2025 às 08:41

    Fdx, a UE aqueles tipos que ninguém elegeu, Van der leyen, Costa e afins…

  3. John Travolta says:
    7 de Agosto de 2025 às 08:48

    Lindo agora android e ios sao iguais mas android continua a ser fragmentado e com bugs que o tornam pior

  4. Jose says:
    7 de Agosto de 2025 às 08:57

    Sempre com a treta da “segurança” e “a pensar no bem dos outros” vão retirando liberdade. Deviam levar com um pinheiro naquele sítio onde o sol não brilha.

  5. Heraldo Pedrosa says:
    7 de Agosto de 2025 às 09:08

    Mas um bando de apple users tem voto na materia porque… D@@s

  6. 1 palmo na testa says:
    7 de Agosto de 2025 às 09:09

    se impedisse sim aquelas coisas com 4 rodas fumarentas (alteradas para isso), é que faziam bem, sim aquelas em que mal se vê a matricula, fazem barulho e andam o mesmo que os outros, isso sim

  7. David Guerreiro says:
    7 de Agosto de 2025 às 09:32

    O que deveriam obrigar eram as marcas que comercializam smartphones na UE dar x anos de atualizações de sistema operativo e segurança. E não é como alguns chineses faziam de alterar o build.prop para apresentar falsas versões de compilação. Poder usar LineageOS permite dar uma vida nova a smartphones que já não recebem atualizações oficiais.

  8. Nuno says:
    7 de Agosto de 2025 às 09:47

    É tudo uma questão financeira. É que sem “custom roms” o pessoal não pode estender a vida util dos equipamentos, e fica limitado ao nº de actualizações que os fabricantes entenderem, para se quiserem estar actualizados terem de trocar de telefone com mais frequência. E depois vêm dizer que se preocupam com o meio ambiente…..

