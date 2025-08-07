Fim das ROM alternativas do Android. União Europeia proíbe desbloqueio do bootloader

A União Europeia tem aplicado muitas restrições e medidas pouco populares nos últimos tempos. Claro que a justificação é lógica e quer proteger os utilizadores em vários campos. A mais recente vem colocar em causa a liberdade a que o Android nos habituou. Proíbe desbloqueio do bootloader e pode ser o fim das ROM alternativas.

Será o fim das ROM alternativas do Android?

O Android é conhecido há muito tempo por ser um sistema operativo muito versátil e flexível para uma variedade de fins. Com o conhecimento certo, pode descarregar e instalar aplicações como APKs ou utilizar uma camada de personalização diferente do sistema operativo principal para utilizar o seu telefone de uma forma diferente.

Por este motivo, com o passar do tempo, foram lançadas propostas como o LineageOS . São ROMs alternativas que incorporam alterações, mas que são baseadas no mesmo ambiente da Google. O problema é que, para além destas conhecidas, muitas surgiram de fontes duvidosas, não autorizadas e que podem colocar em risco muitos dispositivos.

A União Europeia (UE) quer impedir que os bootloaders de smartphones sejam afetados por modificadores que não fazem parte das subscrições oficiais de software, de forma a manter a sua integridade. Estas novas regulamentações já estão em vigor, pelo que esta secção do sistema está bloqueada, e todos os utilizadores, em toda a Europa devem verificar a conformidade.

União Europeia fecha acesso ao bootloader

Os sistemas modificados devem primeiro ser executados desbloqueando o bootloader, semelhante ao arranque duplo do Windows e do Linux, embora sejam coisas diferentes. O problema é que milhões de utilizadores querem experimentar novas ROM baseadas no Android, mas que incluem funções e interfaces completamente diferentes.

Estas versões funcionam bem, mas há que ter cuidado. Como não têm assinaturas adequadas, são suscetíveis de serem manipuladas para conter malware ou código malicioso. Os hackers conseguem inserir programas, que operam sem serem detetados para recolher dados pessoais, adware, spyware, ataques DDoS, ransomware e muito mais. Os obstáculos não se ficam por aqui, por poderem existir erros de compatibilidade e até ser motivo da garantia do fabricante ser anulada.

Algumas marcas já estão a seguir este caminho

Com isto em mente, a UE decidiu que, a partir de 1 de agosto de 2025, o bootloader será bloqueado para que os utilizadores não possam continuar a utilizar ROMs alternativas. Todos os fabricantes de smartphones Android devem cumprir a nova regulamentação para manter a segurança dos utilizadores. Entre as primeiras empresas a fazê-lo está a Samsung, que eliminou o desbloqueio do bootloader na OneUI 8. É também um caminho já seguido pela Xiaomi.

O problema é que os utilizadores também desejam liberdade digital com os seus dispositivos, e o direito à reparação e a proteção ambiental desempenham um papel importante em tudo isto. A Lei de Resiliência Cibernética (CRA) e a Diretiva RED são outras regulamentações que as autoridades planeiam implementar nos próximos anos, tornando cada vez mais difícil para terceiros desenvolverem estas modificações.