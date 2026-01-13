Apple superou a Samsung e liderou as vendas de smartphones em 2025

Em 2025, a Apple liderou o mercado com uma quota de mercado de 20%, a maior entre as cinco principais marcas, apoiada por uma procura sólida em mercados emergentes e de média dimensão e por vendas fortes da série iPhone 17, segundo a Counterpoint Research.

A Apple e a Samsung têm passado os últimos anos a disputar o topo do mercado global de smartphones, muitas vezes separadas por margens muito curtas.

Em 2025, no entanto, a Apple liderou, conforme vinha a ser previsto. Embora o ano não tenha sido mau para a Samsung, houve várias razões para ter sido melhor para a sua maior rival.

Apple vendeu mais em 2025 do que a Samsung

As vendas globais de smartphones cresceram 2% em termos homólogos, em 2025, impulsionadas por uma procura mais forte e por um maior dinamismo económico nos mercados emergentes, segundo a Counterpoint Research.

Conforme citado pela Reuters, a Apple liderou o mercado com uma quota de 20%, a maior entre as cinco principais marcas.

De acordo com Varun Mishra, analista da Counterpoint, a liderança foi apoiada por uma procura sólida em mercados emergentes e de média dimensão, bem como por vendas fortes da série iPhone 17.

As fabricantes anteciparam os envios, no início do ano, por forma a adiantarem-se às tarifas que viriam a ser impostas. Contudo, esse efeito foi perdendo força ao longo do ano, deixando os volumes da segunda metade do ano praticamente inalterados.

A seguir à Apple ficou a Samsung, em segundo lugar, com uma quota de 19% e um crescimento modesto das vendas. Em terceiro, a Xiaomi, com 13% de quota, suportada por uma procura estável nos mercados emergentes.

Segundo Tarun Pathak, diretor de investigação da Counterpoint, espera-se que o mercado global de smartphones abrande, em 2026, devido à escassez de chips e ao aumento dos custos dos componentes, à medida que as fabricantes de semicondutores dão prioridade a centros de dados de Inteligência Artificial em detrimento dos smartphones.

Como a Apple ultrapassou a Samsung?

A vantagem da Apple, em 2025, deveu-se a vários fatores. Em primeiro lugar, a procura aumentou nos mercados emergentes e de média dimensão, impulsionada por opções de financiamento e por uma mudança mais ampla para dispositivos premium.

A Apple beneficiou, também, de dois impulsos: o iPhone 17 ganhou tração, enquanto o iPhone 16 continuou a vender bem em mercados como o Japão, a Índia e o Sudeste Asiático.

A isto juntou-se um ciclo de substituição que era adiado desde a COVID-19, arrancando finalmente e dando à Apple vários motores de crescimento ao mesmo tempo, segundo o Android Authority.

Por sua vez, a Samsung registou uma procura estável pela série Galaxy A e um melhor desempenho dos seus modelos premium Galaxy S e dobráveis.

Contudo, a pressão em regiões como a Europa Ocidental e a América Latina limitou o seu potencial, mesmo com um dinamismo mais forte noutros mercados centrais.